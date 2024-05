Microsoft lancerà i chip Cobalt 100 settimana prossima

Secondo quanto riportato da TechCrunch, Microsoft lancerà i suoi chip personalizzati Cobalt 100 ai clienti in anteprima pubblica durante la conferenza Build della prossima settimana.

In un briefing con gli analisti prima di Build, Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo del gruppo Microsoft Cloud and AI, ha paragonato direttamente Cobalt ai chip Graviton di AWS, disponibili per gli sviluppatori già da qualche anno. Guthrie ha dichiarato che i chip di Microsoft offriranno prestazioni migliori del 40% rispetto agli altri chip ARM presenti sul mercato. Adobe, Snowflake e altri hanno già iniziato a utilizzare i nuovi chip.

Microsoft ha annunciato per la prima volta i suoi chip Cobalt lo scorso novembre. Questi chip a 64 bit sono basati sull’architettura Arm e dispongono di 128 core.

Oltre ai chip Cobalt, la prossima settimana Microsoft metterà a disposizione dei clienti Azure anche gli acceleratori MI300X di AMD. Nonostante sia uno dei principali produttori di GPU, AMD è stata a lungo in ritardo rispetto a Nvidia nel settore dell’intelligenza artificiale, ma poiché i grandi provider di cloud cercano di trovare alternative ai costosi chip di Nvidia – e poiché AMD ha iniziato a guadagnare terreno in questo settore offrendo un migliore supporto software – anche questi nuovi chip sono ora una merce calda.

Guthrie l’ha descritta come la “GPU più conveniente in questo momento per Azure OpenAI”.

Techcrunch riporta inoltre che Microsoft abbasserà i prezzi per l’accesso e l’esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni in occasione del Build della prossima settimana.

Microsoft presenterà inoltre in anteprima un nuovo “sistema di intelligenza in tempo reale” che consentirà lo streaming di dati in tempo reale in Fabric, il sistema di analisi dei dati di Microsoft. Questo sistema offrirà un’integrazione nativa con Kafka, oltre al supporto per i sistemi di data-streaming Pub/Sub di AWS Kinesis e Google Cloud.