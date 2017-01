Il libro verde dell’Industria 4.0

1. Le criticità

Il documento (disponibile a questo link), che assume maggiore valore per il coinvolgimento del sindacato nella discussione, parte dalle criticità indicando la “pressoché totale concentrazione del piano sulla produzione manifatturiera intesa tradizionalmente, in un momento nel quale, grazie all’Iot, servizi e industria sono sempre più interconnessi tra loro dando origine a modelli di business, processi e prodotti nuovi”. In sostanza ciò che manca è la Quarta rivoluzione industriale intesa non come mera automazione, ma “l’interazione costante e circolare tra ricerca, progettazione, produzione, contributo cognitivo del lavoratore, consumo, sviluppo che incide sui fattori della produzione e sulle logiche della domanda in termini di condivisione e di reciprocità rispetto ai processi di produzione industriale e di utilizzo dei beni”. Il piano è poi ancorato a una vecchia idea di supply chain e di value chain. Si parla di macchine, fabbriche e tecnologie mentre la “teoria economica ha già mostrato che le fabbriche del futuro non saranno singole aziende ma città interconnesse ad alta densità e concentrazione di risorse, tecnologie e competenze, rompendo definitivamente i muri che separano la fabbrica dalla scuola e dalla università come dai centri di ricerca e sviluppo e dalle start up nell’ottica di logiche di rete intese non come semplice somma ma moltiplicazione di valore”.

Ciò che manca e che evidenzia la mancanza di un dibattito precedente la realizzazione del piano con i possibili protagonisti dell’Industria 4.0, è “approccio olistico al tema di Industria 4.0 che aiuti a comprendere il superamento della autosufficienza della fabbrica o anche dei distretti industriali, dei poli tecnologici, dei cluster e delle reti di impresa nei processi produttivi e di creazione di valore”. Oltre a questo si segnala l’assenza di una valutazione dell'impatto che Industria 4.0 avrà sulla occupazione e sulle relazioni di lavoro.