Iol Audience per aiutare le Pmi sul digitale

Dopo la fusione con Pagine Gialle e la quotazione in Borsa, Italiaonline inizia a percorrere con convinzione la via del partner digitale per le Pmi. Il primo servizio presentato è Iol Audience al quale seguiranno altri due nel corso dei prossimi giorni.

Iol Audience è un servizio di media planning rivolto alle piccole e medie imprese italiane, ovvero si propone di gestire gli investimenti pubblicitari digitali dei clienti su Google, Facebook e sugli spazi display dei siti.

In particolare, Italiaonline mette in campo la disponibilità di Google Display Network (GDN), la più grande rete display del mondo con più di 2 milioni di siti in grado di raggiungere il 90% dell’utenza mondiale. Ancora, a disposizione dei clienti il network di Italiaonline, il più esteso d’Italia, che include i principali siti italiani (Libero, Virgilio, PagineGialle e le web properties Sky).

L’idea, espressa dal Ceo di Italiaonline Antonio Converti, è di offrire alle Pmi italiane lo stesso tipo di servizio che i concorrenti offrono ai clienti più grandi. L’obiettivo è, dunque, vendere un servizio standard a un numero elevato di clienti che, comunque, hanno sete di visibilità quanto i loro fratelli maggiori.

La soluzione è stata costruita in partnership con MatchCraft, specializzata in soluzioni per il marketing territoriale, che ci mette la piattaforma. Chiunque abbia provato a cimentarsi in una pianificazione pubblicitaria su Facebook sa che ottenere un ritorno dell’investimento, ovvero un numero congruo di clic sul proprio sito, non è affatto semplice.

Il tool di Iol Audience

Facile è iniziare ma, per esempio, è molto complesso definire le giuste keyword e pianificare correttamente l’investimento pubblicitario. L’attività di Iol Audience si svolge attraverso un tool estremamente intuitivo che ricorda la console di Facebook Adv, la piazza più attuale su cui indirizzare oggi gli investimenti digitali.

Italiaonline, inoltre, mette a frutto l’esperienza e l’archivio di Pagine Gialle e si propone come partner competente e vicino alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane.

Il servizio Iol Audience prevede, inoltre lo studio della strategia di comunicazione, la realizzazione dei contenuti editoriali, la negoziazione degli spazi pubblicitari, il controllo e ottimizzazione della campagna in tempo reale e la misurazione con gli opportuni analytics.

Iol Audience è gestito da Moqu Adv, società controllata da Italiaonline con sedi a Firenze e Dublino, azienda che dal 2009 è specializzata nella gestione di campagne di Search Engine Marketing multilingua soprattutto su Google AdWords. A oggi sono circa 30mila le campagne realizzate da Moqu Adv.