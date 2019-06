Tumult ha rilasciato l'ultima versione del suo prodotto di punta per macOS, Tumult Hype 4.0. Tumult Hype è un software che, dal suo lancio nel 2011, ha offerto strumenti avanzati per la realizzazione di animazioni e contenuti interattivi, passando dall’”era Flash” a quella HTML5 della creazione di visual per il web e i rich media.

La nuova versione espande le funzionalità di Hype al fine di fornire a designer, sviluppatori e coder di tutti i livelli di esperienza una piattaforma per esprimere la propria visione creativa.

Una delle caratteristiche di questo software di produzione sta infatti nel consentire di creare contenuti anche agli utenti in possesso di competenze tecniche minime.

Non è necessario saper scrivere codice per creare animazioni e contenuti interattivi accattivanti con l’applicazione di Tumult. Il processo di design è invece aperto anche ai novizi del settore, poiché è il software a rendere i task comuni più facili e accessibili.

Rispetto alla versione Standard, Hype Professional offre poi una gamma di funzioni aggiuntive, tra cui il responsive design, i simboli e la compatibilità con i sistemi di advertising, rendendo possibile realizzare le attività più complesse in modo più semplice.

Le novità di Tumult Hype 4.0

La nuova funzionalità di punta introdotta in Hype 4.0 è rappresentata dai Vector Shape con lo Shape Morphing.

La grafica vettoriale, che consente di ottenere file di dimensioni ridotte e un rendering preciso a qualsiasi dimensione, era un tempo il punto chiave di Adobe Flash: consentiva ai designer di creare animazioni ed esperienze interattive prima impossibili sul web.

Finora, afferma Tumult, non c’è stato nulla in grado di sostituire questo strumento in modo appropriato per i moderni browser beb e i dispositivi mobili più avanzati di oggi. Ed è riempire questo vuoto, l’obiettivo che si propone Tumult con Hype 4.0.

L'algoritmo Shape Morphing, spiega l’azienda, può interpolare in modo intelligente tra due forme qualsiasi, che possono includere poligoni, tracciati o disegni a matita.

I tracciati possono anche essere animati per produrre effetti visivi accattivanti. Questi effetti vengono eseguiti live nel browser, consentendo un'interazione con l’utente.

Negli ultimi tempi, l’utilizzo di Hype si è diffuso quale strumento di creazione di annunci digitali in HTML5. La nuova versione introduce nuove capacità pensate proprio per questi casi d'uso, con funzionalità avanzate quali immagini di fallback, CDN e attributi di dati editabili.

Le proiezioni sulla spesa per gli annunci digitali citate da Tumult dicono che questa è destinata a superare per la prima volta gli annunci tradizionali nel 2019. Questa analisi di Tumult, software house di San Francisco fondata da ex impiegati di Apple, è chiaramente focalizzata sul mercato americano. Ma in ogni caso è registrabile a livello globale la crescente richiesta di animazioni e contenuti di alta qualità da veicolare attraverso tutti i canali.

Di novità ce ne sono ancora diverse, in Tumult Hype 4.0: tutti i dettagli sono disponibili sul sito dello sviluppatore, a questo link.

Le edizioni Standard e Professional di Tumult Hype 4.0 per macOS sono in vendita sia sul Mac App Store che sullo store di Tumult. Hype 4.0 è un upgrade a pagamento e l’azienda prevede un pricing speciale di aggiornamento per chi già possiede una licenza. Sul sito è disponibile anche una versione trial gratuita della durata di 14 giorni.