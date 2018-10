Sull’onda del crescente interesse per blockchain e criptovalute acquista rilevanza la soluzione creata negli Stati Uniti da Wolters Kluwer Legal & Regulatory, Blockchain & Virtual Currencies Dashboard,

La soluzione della società americana intende fornire ai professionisti del settore legale risorse e strumenti per tracciare gli sviluppi e le normative in questo settore in rapido sviluppo.

Il gruppo Wolters Kluwer, presente anche in Italia, possiede una profonda esperienza nei settori bancario, finanziario e titoli.

Fa pertanto leva su questa posizione privilegiata per offrire una risorsa digitale che possa presentarsi come autorevole. Peraltro, in una delle aree di regolamentazione più rapidamente in movimento e in evoluzione del settore finanziario.

Studi legali, fornitori di servizi finanziari, società ed enti governativi possono sfruttare la soluzione per accedere a contenuti di alto valore.

Quali ad esempio promemoria degli studi legali degli Stati Uniti e internazionali, analisi degli argomenti chiave correlati, notizie. E ancora: collegamenti a materiale da fonte primaria e commenti aggiornati dai principali analisti legali di Wolters Kluwer.

Una risorsa per blockchain e valute virtuali

"Le applicazioni di servizi finanziari per valute virtuali si stanno sviluppando in modo estremamente rapido pur continuando a mostrare una significativa volatilità. Ma i regolatori di titoli e derivati ​​hanno emesso solo una guidance limitata finora - ha affermato Dean Sonderegger, Vice President and General Manager of Legal Markets and Innovation di Wolters Kluwer -. In questa fase, è difficile per i professionisti del mercato finanziario consigliare i clienti ed evitare essi stessi la potenziale responsabilità di agire da gatekeeper. Poiché l'utilizzo e la visibilità delle valute virtuali continuano ad aumentare, la dashboard aiuterà i professionisti del settore legale a rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi normativi in ​​questo settore”.

La Blockchain & Virtual Currencies Dashboard includerà diversi contenuti e risorse. Centinaia di circolari di studi avvocati, ricercabili in base a parole chiave o Paese. Brief, analisi e commenti stilati da autorevoli esperti e autori di Wolters Kluwer. Tra questi, il titolo recentemente pubblicato da Wolters Kluwer: Blockchain, Virtual Currencies and ICOs: Navigating the Legal Landscape.

Inoltre, informazioni di background su regolamenti e regolatori che hanno o dovrebbero esercitare influenza in questo settore, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Documenti di fonti ufficiali, costituiti da regolamenti ed emissioni attualmente disponibili in questa area tematica. Come l’Uniform Regulation of Virtual-Currency Businesses Act.

Maggiori informazioni sulla Blockchain & Virtual Currencies Dashboard di Wolters Kluwer sono disponibili in questo PDF.

A questo indirizzo è possibile accedere al sito di Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S.