Metaverso: l’Academy di Accenture forma 100 giovani talenti

Come afferma Accenture a proposito del metaverso, il rapido susseguirsi delle evoluzioni tecnologiche che avvicinano sempre più i confini tra reale e virtuale sta ridefinendo i modelli di business, dall’interazione con il cliente, al modo di lavorare, sino alle modalità di formare i talenti.

Per preparare le proprie persone ad affrontare i nuovi scenari digitali, Accenture ha lanciato in Italia la prima edizione della Metaverse Academy, un percorso formativo destinato a 100 giovani talenti.

L’Academy ha come obiettivo quello di far acquisire le competenze necessarie per affrontare le nuove sfide imposte dal cambiamento tecnologico, approfondendo, insieme ad esperti del settore, l’impatto e le possibili applicazioni del metaverso su tutta la catena del valore e in ogni ambito di business.

L’Academy – spiega Accenture – ha una durata di 12 settimane e si compone di lezioni interattive per immergersi nel mondo del metaverso e di un project work con presentazione finale attraverso cui esplorare nuove soluzioni concrete per le aziende. Tra i contenuti l’immersive experience design, il 3D modeling, l’AI generated content, Blockchain & NFT, Responsible Metaverse.

“Accenture ha una visione distintiva del Metaverso: un continuum di mondi, realtà e modelli di business potenziati dal digitale. Il Metaverso, nel prossimo decennio, rivoluzionerà gran parte degli aspetti della vita quotidiana e del business, trasformando le interazioni tra persone e aziende. In questo nuovo scenario il talento si conferma centrale nell’abilitare la trasformazione. Più le tecnologie diventano pervasive, più diventa necessario investire in formazione per aiutare a comprendere e padroneggiare questi strumenti.

Con le nostre Academy abbiamo formato negli anni circa 5 mila talenti alle professioni del futuro e continueremo a farlo cercando sempre di trasformare il cambiamento in opportunità di reinvenzione e crescita personale e professionale”, ha dichiarato Anna Nozza, Responsabile Risorse Umane di Accenture Italia.

Con 15 anni di leadership nella tecnologia, più di 600 brevetti e un network di oltre 800 professionisti qualificati nel metaverso a livello internazionale, Accenture aiuta le aziende a progettare, costruire e accelerare il journey nella realtà virtuale. In Italia il centro di innovazione Accenture Customer Innovation Network di Milano è il polo specializzato che, grazie a un continuo monitoraggio e approfondite analisi del mercato, guida le aziende a sperimentarne il potenziale tramite esperienze immersive e coinvolgenti.

L’evoluzione tecnologica ha portato anche a ridisegnare i classici modelli di onboarding dei nuovi talenti. Da tempo, infatti, all’interno dell’Accenture Park il personale e i neoassunti possono partecipare a momenti di apprendimento immersivo per accrescere il proprio bagaglio di competenze e a sessioni di orientamento o vivere occasioni di incontro e socializzazione con altri colleghi.

La Metaverse Academy si inserisce all’interno del più ampio progetto di formazione di Accenture, che negli anni ha sviluppato, anche in collaborazione con l’ecosistema, numerose Academy in diversi ambiti, come la sostenibilità (Green Academy), o la security e il cloud per dotare i talenti femminili senza background STEM delle competenze necessarie ad avere successo nel mercato del lavoro di oggi.