Tecnologia: i trend del 2023 secondo Mckinsey 

In un mondo in continuo cambiamento, la tecnologia gioca un ruolo chiave nell’influire su come viviamo e lavoriamo. Il 2023 non fa eccezione, con una serie di trend tecnologici emergenti che promettono di rivoluzionare il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia. Dalla crescente adozione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, all’importanza della sicurezza informatica, questi trend rappresentano le opportunità e le sfide che le aziende e le società dovranno affrontare nel prossimo futuro.

Secondo McKinsey & Company, ci sono cinque trend chiave che ci aspettiamo di vedere nel 2023:

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

L’IA e l’apprendimento automatico diventeranno sempre più diffusi nei settori industriali, in particolare nella produzione, nella sanità e nei servizi finanziari. Ci aspettiamo di vedere una maggiore automazione dei processi aziendali e una maggiore personalizzazione dei prodotti e dei servizi. Inoltre, l’IA sta diventando sempre più abile nel generare contenuti, come testi, immagini e audio, che sembrano creati da esseri umani.

Internet of things ( IoT )

Con la crescita dell’IoT, ci aspettiamo di vedere un aumento della connettività tra dispositivi e una maggiore interazione tra le cose. Ciò porterà a una maggiore efficienza e una maggiore automazione dei processi in molte industrie, come ad esempio la produzione, l’energia e la logistica.

Blockchain

La tecnologia blockchain continuerà a evolversi e a trovare nuove applicazioni in diversi settori, come ad esempio la finanza, la logistica e la produzione. Ci sarà una maggiore adozione della blockchain per la tracciabilità dei beni, la gestione dei contratti e la gestione dei dati.

Edge computing

L’edge computing sta diventando sempre più importante perché permette di elaborare i dati in modo più efficiente e veloce, senza doverli trasferire in un data center remoto. Ciò consente di trasformare i dati in informazioni utili in modo più rapido e più economico, con meno latenza. Questa tecnologia si prevede sarà adottata nell’IoT, nella realtà aumentata e nei veicoli autonomi.

Cybersecurity

La crescente quantità di dati e dispositivi connessi sta aumentando la necessità di proteggere i sistemi informatici da attacchi informatici. Le ultime analisi, infatti, si aspettano di vedere un aumento dell’adozione di tecnologie avanzate di sicurezza, come l’autenticazione a più fattori e la crittografia, per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture.

Il 2023 è destinato ad essere un anno pieno di cambiamenti e opportunità per le aziende che vogliono sfruttare al meglio le nuove tecnologie per migliorare la loro competitività e crescita.

È sempre importante tenere d’occhio questi trend e adattarsi alle loro evoluzioni, ma anche essere curiosi e aperti ad esplorare nuove tecnologie emergenti che potrebbero portare ulteriori benefici per il proprio business.

Siamo curiosi di vedere come le aziende reagiranno e si adatteranno a questi trend in continua evoluzione e come questi influenzeranno il nostro futuro.

Seedble

Seedble è una PMI innovativa parte del gruppo Symphonie Prime. Dal 2014 disegna e

crea organizzazioni future-proof in grado di innovare, evolversi e adattarsi a tutti gli scenari

socio-economici.