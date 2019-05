macOS, il sistema operativo dei computer Mac, integra un browser web, Safari, e un client email, Mail.

Lo sviluppo di Safari e Mail è portato avanti dalla stessa Apple e procede di pari passo con l’evoluzione del sistema operativo. Le due applicazioni sono quindi perfettamente integrate nell’ecosistema Apple ed esistono anche in versione iOS, per iPhone e iPad; Mail è accessibile anche online, su iCloud.

Ciò non significa che non possano essere utilizzate delle applicazioni alternative anche su Mac. I browser web più diffusi sono disponibili anche per macOS; tra questi, ad esempio, Chrome di Google, Firefox, il browser libero di Mozilla, e anche Microsoft Edge è in arrivo sul Mac: è già disponibile in versione preview.

Potremmo quindi voler modificare il browser web o il client email predefinito di macOS. Ciò, anche in un’altra circostanza: se installiamo un differente browser o client email e una di queste app sovrascrive l’impostazione di default, potremmo invece voler tornare al precedente. In ogni caso, è utile conoscere come cambiare il client email e il browser di default su Mac, nel nostro caso facendo riferimento a macOS Mojave.

Cambiare il browser di default del Mac

• Innanzitutto, apri le Preferenze di Sistema, scegliendo il comando apposito dal menu Mela () o avviandole dal Dock, se l’icona è presente.

• In Preferenze di Sistema, fai clic sulla voce Generali.

• Il pannello Generali di Preferenze di Sistema è abbastanza ricco di opzioni: individua il controllo Browser web di default. Facendo clic su di esso, il relativo menu a comparsa mostra l’elenco di tutti i browser installati sul Mac.

• Da quel menu a comparsa scegli dunque il browser web che desideri diventi quello predefinito.

Cambiare il client email di default del Mac

• Nel caso del client email, per prima cosa apri Mail. Ebbene sì, per dire a macOS che desideriamo utilizzare un altro client email, dobbiamo farlo in Mail.

• All’interno dell’applicazione, apri le preferenze con il comando da menu Mail > Preferenze.

• Nelle Preferenze di Mail, seleziona il pannello Generali.

• Anche qui c’è un menu a comparsa, in questo caso denominato Applicazione e-mail di default, con cui puoi scegliere il client email predefinito che preferisci.