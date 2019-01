Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità di Amazon DocumentDB, un database di documenti compatibile con le API MongoDB. Amazon lo descrive come un servizio database veloce, scalabile, altamente disponibile e completamente gestito, che supporta i workload di MongoDB.

MongoDB è una piattaforma database di tipo NoSQL, dall’impostazione moderna e general purpose, orientata ai documenti. MongoDB è stato rilasciato come open source ed è divenuto uno dei database più diffusi del suo genere.

Amazon DocumentDB, compatibilità e rivalità

La stessa Amazon sottolinea che i clienti AWS utilizzano MongoDB come document database per archiviare, recuperare e gestire dati semi-strutturati. E che i clienti apprezzano la API di MongoDB e il linguaggio espressivo delle interrogazioni. Sfruttano questi strumenti per creare e far crescere rapidamente le proprie applicazioni. Spesso, però, sfruttano solo una minima parte delle funzionalità offerte dall'API. Affermazioni, queste, espresse dal punto di vista di Amazon.

I clienti, sempre secondo Amazon, trovano difficile creare su MongoDB applicazioni performanti e altamente disponibili. Applicazioni in grado di scalare rapidamente fino a più Terabyte e fino a centinaia di migliaia di letture e scritture al secondo. Ciò, sarebbe a causa della complessità associata alla configurazione e alla gestione dei cluster MongoDB.

Con Amazon DocumentDB, sostiene l’azienda, gli sviluppatori possono utilizzare gli stessi driver, codice e strumenti di MongoDB. Quindi sviluppare le soluzioni come hanno fatto finora, però per eseguire, gestire e scalare i carichi di lavoro su DocumentDB. Di conseguenza, per trarre vantaggio dalle prestazioni, dalla scalabilità e dalla disponibilità di questo database. Senza doversi preoccupare della gestione dell'infrastruttura sottostante.

I clienti possono migrare facilmente su Amazon DocumentDB i propri database MongoDB Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) o on-premise, utilizzando Database Migration Service di AWS, virtualmente senza downtime. Per utilizzare Amazon DocumentDB non sono richiesti investimenti iniziali: i clienti pagano la capacità che utilizzano.

Prestazioni e scalabilità

Amazon DocumentDB implementa l'API MongoDB 3.6 open source Apache 2.0. Lo fa emulando le risposte che un client MongoDB si aspetta da un server MongoDB. E consentendo ai clienti di utilizzare con Amazon DocumentDB i driver e gli strumenti MongoDB esistenti.

Amazon DocumentDB, informa l’azienda, utilizza un sistema di storage distribuito, fault-tolerant, e self-healing, che scala automaticamente fino a 64 TB di dati per cluster. In modo che i clienti non debbano preoccuparsi della pianificazione della capacità o del provisioning dell'infrastruttura di storage. Amazon DocumentDB prevede anche diverse ottimizzazioni all’I/O del database, all'elaborazione delle query e altro.

Quello di DocumentDB ha tutta l’aria di un forte colpo sferrato da Amazon a MongoDB e alla sua piattaforma. E infatti MongoDB ha replicato a questa mossa sul proprio blog con dei post esaurienti, sia del CEO che del CTO e co-fondatore. Articoli nei quali vengono analizzate nel dettaglio sia le differenze tra le due soluzioni che la compatibilità e le prestazioni.

Maggiori informazioni su Amazon DocumentDB sono disponibili sul sito dedicato, a questo link.