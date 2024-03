Microsoft e Oracle ampliano la partnership: Oracle Database@Azure presto in Italia

Microsoft e Oracle stanno ampliando la loro collaborazione per soddisfare la crescente domanda di Oracle Database@Azure da parte dei clienti di tutto il mondo. Il servizi cloud Oracle Database@Azure si espanderà in altre cinque regioni, portando il totale disponibile previsto della copertura multicloud a 15 cloud region a livello globale.

“Portare Oracle Database@Azure in Europa consentirà ai clienti della regione di utilizzare localmente i servizi di database Oracle in esecuzione su hardware OCI distribuito nei datacenter Azure per la prima volta“, ha dichiarato Erin Chapple, CVP Microsoft Azure Infrastructure Product and Design. “L’ampliamento della nostra collaborazione con Oracle dimostra il nostro mutuo impegno nell’aiutare i clienti a semplificare la migrazione dei carichi di lavoro al cloud, in modo che possano coniugare il meglio di Oracle con la portata dei servizi cloud di Microsoft, come Azure AI, per potenziare l’innovazione aziendale“.

“Abbiamo recepito l’enorme domanda globale dei clienti per Oracle Database@Azure e quindi oggi annunciamo cinque cloud region aggiuntive alla nostra roadmap“, ha dichiarato Karan Batta, senior vice president, Oracle Cloud Infrastructure. “Siamo entusiasti che 500 delle aziende globali principali nei settori di servizi finanziari, sanità, produzione, oil&gas, farmaceutica e altri ancora stiano già utilizzando Oracle Database@Azure. L’aumento della domanda e i casi d’uso emergenti e unificati tra OCI e Microsoft Azure dimostrano quanto siano importanti le implementazioni multicloud per i nostri comuni clienti “.

I clienti possono ora effettuare ordini per Oracle Database@Azure nella cloud region Microsoft Azure “Germany West Central” di Francoforte: questo segna il debutto di Oracle Database@Azure in Europa e la seconda cloud region, dopo la disponibilità generale di Microsoft Azure nella regione Stati Uniti-Est nel dicembre 2023.

Per soddisfare la crescente domanda dei clienti, quest’anno il servizio verrà ulteriormente introdotto nelle cloud region Australia Est, Brasile Sud, Canada Centrale, Francia Centrale, India Centrale, Italia Nord, Giappone Est, Sud-Est Asiatico, Svezia Centrale, Regno Unito Sud, Stati Uniti Centrali e Emirati Arabi Uniti Nord.

“Le aziende che utilizzano offerte di più fornitori hanno difficoltà a spostare i carichi di lavoro nel cloud“, ha dichiarato Holger Mueller, vicepresidente e analista principale di Constellation Research. “In effetti, i decisori aziendali devono scegliere l’offerta migliore e poi affrontare costi di integrazione e rischi futuri connessi. La partnership tra Microsoft e Oracle rappresenta una soluzione innovativa a questa sfida, in quanto consente alle aziende di erogare i propri servizi Oracle anche attraverso la console di Azure. Non sorprende che Microsoft e Oracle stiano ora raddoppiando lo sviluppo della collaborazione per i propri clienti e ampliando la partnership in altre aree. Questo darà la possibilità a un numero maggiore di imprese di spostare in cloud i propri carichi di lavoro mission-critical“.

Con Oracle Database@Azure in esecuzione su OCI nei data-center di Azure, i clienti possono avvalersi di:

Opzioni flessibili per semplificare e accelerare la migrazione dei database Oracle nel cloud , grazie anche alla compatibilità con strumenti di migrazione collaudati come Oracle Zero- Downtime Migration.

, grazie anche alla compatibilità con strumenti di migrazione collaudati come Oracle Zero- Migration. Il più alto livello di prestazioni, scalabilità e disponibilità dei database Oracle, oltre a pari funzionalità e prezzo con OCI.

dei database Oracle, oltre a pari funzionalità e prezzo con OCI. Semplicità, sicurezza e bassa latenza di un ambiente operativo unificato (datacenter) all’interno di Azure.

di un ambiente operativo unificato (datacenter) all’interno di Azure. Coerenza con le implementazioni on-premises di Oracle Database e Oracle Exadata , per ridurre la necessità di dover rifare l’architettura o il refactoring delle soluzioni.

, per ridurre la necessità di dover rifare l’architettura o il refactoring delle soluzioni. Possibilità di creare nuove applicazioni cloud-native utilizzando le tecnologie OCI e Azure , con anche il ricco set di servizi di sviluppo e AI di Azure.

, con anche il ricco set di servizi di sviluppo e AI di Azure. Esperienza cliente e supporto unificati , da parte di Oracle e Microsoft.

, da parte di Oracle e Microsoft. Acquisto semplificato tramite Azure Marketplace e possibilità di sfruttare licenze, accordi e programmi di sconto di Oracle e Microsoft.

e possibilità di sfruttare licenze, accordi e programmi di sconto di Oracle e Microsoft. La garanzia di un servizio e di un’architettura unificati, testati e supportati da due dei nomi più affidabili del cloud.

Ulteriori informazioni su Oracle Database@Azure sono disponibili sul sito dell’azienda.