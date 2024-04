Gemini per Google Cloud: AI generativa per lo sviluppo, la gestione e la sicurezza

In occasione della conferenza Next ’24, Google ha condiviso l’arrivo di Gemini for Google Cloud: le capacità dell’intelligenza artificiale generativa sono cresciute enormemente nel corso dell’ultimo anno e sono state integrate nel portafoglio di prodotti dell’azienda.

Gemini for Google Cloud è una nuova generazione di assistenti AI per sviluppatori, servizi e applicazioni. Questi assistono gli utenti nel lavorare e programmare in modo più efficace, nell’ottenere approfondimenti sui dati, nell’affrontare le sfide della sicurezza e altro ancora. Utilizzando la famiglia di modelli Gemini di Google, Gemini for Google Cloud consente ai team di fare di più nel cloud.

Gemini for Google Cloud offre funzionalità di intelligenza artificiale enterprise-ready che garantiscono solidi controlli di sicurezza, conformità e privacy, il tutto con una disponibilità allo stato dell’arte, sottolinea la società americana.

Gemini Code Assist è l’evoluzione di Duet AI for Developers: ora utilizza gli ultimi modelli Gemini dell’azienda e offre un’assistenza basata sull’intelligenza artificiale per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni con maggiore velocità e qualità negli editor di codice più diffusi, come VS Code e JetBrains.

Gemini Code Assist è una soluzione di assistenza al coding di livello enterprise che supporta la base di codice privata dell’azienda ovunque si trovi: on-premises, Gitlab, Github, Bitbucket o anche su più repository. Dotata di solide funzionalità enterprise, consente alle organizzazioni di adottare l’assistenza AI su scala, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza, privacy e conformità.

In occasione di Next ’24, l’azienda ha annunciato l’introduzione di molte nuove interessanti funzionalità in Gemini Code Assist.

La capacità di Full codebase awareness, attualmente in private preview, consente di eseguire modifiche su larga scala nell’intero codebase, tra cui l’aggiunta di nuove funzionalità, l’aggiornamento delle dipendenze tra i file, l’assistenza agli aggiornamenti di versione, la revisione completa del codice e altro ancora. Questa funzionalità si basa sul modello Gemini 1.5 Pro di Google, che offre una finestra contestuale da un milione di token, la maggiore del settore, sottolinea l’azienda.

Con la Code customization, attualmente in private preview, le aziende possono collegare i loro codebase privati per personalizzare Gemini Code Assist e assistere gli sviluppatori nella generazione di codice consapevole del contesto. Inoltre, Google sta fornendo connessioni per Gemini Code Assist per raggiungere diversi repository di codice sorgente, tra cui GitLab, GitHub e Bitbucket.

Servizi di integrazione: Google sta ampliando la portata di Code Assist con Apigee e Application Integration per accedere e connettere senza problemi le applicazioni dei clienti.

Miglioramenti dell’ecosistema: a seguito dell’annuncio relativo all’ecosistema dello scorso dicembre, Google sta inoltre migliorando Gemini Code Assist con i dati e le fonti di conoscenza di diversi partner, tra cui Datadog, Datastax, Elastic, HashiCorp, Neo4j, Pinecone, Redis, Singlestore, Snyk e Stack Overflow.

Gestione efficiente del ciclo di vita delle applicazioni, con Gemini Cloud Assist

Gemini Cloud Assist aiuta i team cloud a progettare, gestire e ottimizzare il ciclo di vita delle applicazioni. La guida AI contestuale e personalizzata di Gemini comprende le risorse di Google Cloud per aiutare i clienti a creare nuovi progetti, distribuire carichi di lavoro, gestire applicazioni, risolvere problemi e ottimizzare prestazioni e costi. È possibile accelerare le attività complesse e aumentare la produttività, sottolinea Google Cloud, per rimanere concentrati sul proprio business. Gemini Cloud Assist offre le seguenti funzionalità:

Goal-driven design : descrivendo il risultato desiderato, Gemini Cloud Assist è in grado di generare configurazioni dell’architettura su misura per le esigenze del cliente. Spiega anche il ragionamento che sta alla base dei suoi suggerimenti.

: descrivendo il risultato desiderato, Gemini Cloud Assist è in grado di generare configurazioni dell’architettura su misura per le esigenze del cliente. Spiega anche il ragionamento che sta alla base dei suoi suggerimenti. Operazioni guidate e risoluzione dei problemi : Gemini Cloud Assist diagnostica i problemi, individua le cause principali e consiglia le soluzioni, aiutando il cliente a risolvere rapidamente gli incidenti.

: Gemini Cloud Assist diagnostica i problemi, individua le cause principali e consiglia le soluzioni, aiutando il cliente a risolvere rapidamente gli incidenti. Ottimizzazioni su misura: se la priorità è il risparmio sui costi, le prestazioni o l’alta disponibilità, Gemini Cloud Assist identifica le aree da migliorare e suggerisce ai clienti come raggiungere i loro obiettivi.

Gemini Cloud Assist è direttamente accessibile attraverso un’interfaccia di chat nella console di Google Cloud e direttamente incorporato nelle interfacce in cui si gestiscono diversi prodotti e risorse cloud. Gemini Cloud Assist è in anteprima privata.

Elevare le competenze in materia di sicurezza con Gemini in Security di Google Cloud

L’anno scorso Google – sottolinea l’azienda – è stato uno dei primi grandi fornitori di cloud a rendere l’intelligenza artificiale generalmente disponibile per i difensori. Ora l’azienda sta aggiungendo Gemini in Security Operations a Chronicle per elevare le competenze dei team di sicurezza e incrementare la loro produttività, consentendo loro di rilevare, investigare e rispondere più facilmente alle minacce.

Una nuova funzione di investigazione assistita, disponibile alla fine di questo mese, converte il linguaggio naturale in nuovi rilevamenti, riassume i dati degli eventi, consiglia le azioni da intraprendere e guida gli utenti attraverso la piattaforma tramite una chat conversazionale.

Inoltre, Google sta introducendo nuove funzionalità AI in tutto il suo portfolio di security:

Gemini in Threat Intelligence , in public preview, consente di attingere alle informazioni sulle minacce di prima linea di Mandiant utilizzando la ricerca conversazionale per ottenere approfondimenti sul comportamento degli attori delle minacce in pochi secondi. Inoltre, aiuta gli utenti a migliorare l’efficienza delle loro ricerche sulle minacce automatizzando il crawling del web per trovare articoli rilevanti di Open-Source Intelligence (OSINT), incorporando le informazioni e fornendo sintesi concise per aiutare gli analisti.

, in public preview, consente di attingere alle informazioni sulle minacce di prima linea di Mandiant utilizzando la ricerca conversazionale per ottenere approfondimenti sul comportamento degli attori delle minacce in pochi secondi. Inoltre, aiuta gli utenti a migliorare l’efficienza delle loro ricerche sulle minacce automatizzando il crawling del web per trovare articoli rilevanti di Open-Source Intelligence (OSINT), incorporando le informazioni e fornendo sintesi concise per aiutare gli analisti. Gemini in Security Command Center, in public preview, riassume gli avvisi critici e ad alta priorità per le configurazioni errate e le vulnerabilità, e può fornire raccomandazioni su come chiudere i potenziali exploit in percorsi di attacco simulati, aiutando le organizzazioni a mitigare il rischio in modo proattivo.

Le funzionalità di Gemini in Security si basano sulla API SecLM di Google Cloud, che contribuisce a rendere Gemini più specifico ed estensibile.

Accelerare gli analytics e i flussi di lavoro con Gemini in BigQuery

Google Cloud ha annunciato anche che Gemini in BigQuery è in preview. Gemini in BigQuery – afferma Google – cambia le carte in tavola per gli ingegneri e gli analisti di dati, consentendo loro di essere più produttivi, di migliorare le prestazioni delle query e di ottimizzare i costi durante l’intero ciclo di vita dell’analisi, dall’ingestion e dalla creazione di pipeline fino alla creazione di preziose intuizioni con le funzionalità AI.

Gemini in BigQuery è dotato di un nuovo data canvas che offre un’esperienza simile a quella dei notebook, con supporto del linguaggio naturale e visualizzazioni incorporate.

Gemini in BigQuery include anche una preparazione dei dati potenziata dall’intelligenza artificiale che assiste gli utenti nella pulizia e nella gestione dei dati, oltre alla possibilità di creare pipeline di dati visive a basso codice. Offre inoltre suggerimenti per le query, ricerca semantica, strumenti per lo sviluppo di pipeline di dati visuali low-code e raccomandazioni intelligenti per il miglioramento delle prestazioni delle query, la minimizzazione degli errori e l’ottimizzazione dei costi.

Gli utenti possono anche creare codice SQL o Python utilizzando prompt in linguaggio naturale e ricevere suggerimenti in tempo reale durante la composizione delle query.

Google Cloud ha inoltre creato una connessione continua tra BigQuery e Vertex AI per consentire l’accesso diretto ai modelli AI in Vertex da BigQuery. Ciò consente di combinare senza problemi modelli di intelligenza artificiale, operatori di ML classici e funzioni statistiche nelle pipeline di dati per l’analisi multimodale. Grazie a questa nuova funzionalità, è possibile analizzare documenti, video, immagini e registrazioni audio insieme ai dati strutturati.

Gemini in Looker offre agli utenti nuovi modi per interagire e chattare con i dati aziendali. Google Cloud ha presentato in private preview una nuova offerta di Conversational Analytics, che offre funzionalità multi-turn per porre domande ai propri dati con la stessa semplicità con cui si farebbe una domanda al proprio esperto aziendale in chat. Conversational Analytics offre uno spazio dedicato in Looker per avviare una chat su qualsiasi argomento con i propri dati e ricavare approfondimenti in pochi secondi, conducendo il cliente alla fase successiva di scoperta e analisi.

Oltre a Conversational Analytics, Google Cloud sta rilasciando nuove funzionalità in public preview, tutte progettate per accelerare la capacità dei clienti di creare visualizzazioni e report nitidi, collegarli con Workspace e condividerli con il proprio team, il tutto senza scrivere codice.

Gemini in Looker è il proprio assistente intelligente sempre disponibile, pronto a velocizzare dalla query alla creazione, dalla ricerca alla condivisione, e a portare i vantaggi della BI alla grande maggioranza degli utenti dell’organizzazione.

Potenziare lo sviluppo e la gestione dei database con Gemini in Databases

Gemini in Databases offre un’assistenza basata sull’intelligenza artificiale che semplifica tutti gli aspetti del percorso del database, aiutando i team a concentrarsi su ciò che conta di più.

Sviluppatori, operatori e amministratori di database possono ora creare applicazioni più velocemente utilizzando il linguaggio naturale, gestire, ottimizzare e governare un intero parco di database da un unico pannello e accelerare le migrazioni di database. Gemini in Databases è ora in preview, ha annunciato Google Cloud.

Gemini porta le funzionalità di generazione e riepilogo SQL in Database Studio, l’editor SQL nella console di Google Cloud. Gli sviluppatori possono ora ottenere un’assistenza di alta qualità per accelerare il loro processo di coding basato sulle best practice. Inoltre, possono interagire con l’interfaccia chat guidata dall’intelligenza artificiale per chiarire le domande e ricevere aiuto quando necessario.

Gli operatori possono inoltre gestire un intero parco di database da un unico pannello con Database Center. Database Center semplifica la gestione del parco database grazie a dashboard intelligenti che valutano in modo proattivo i problemi di disponibilità, protezione dei dati, sicurezza e conformità, offrendo approfondimenti e suggerimenti. Grazie a consigli intelligenti, è possibile ottimizzare le prestazioni e risolvere i problemi semplicemente lasciando che l’assistente faccia l’analisi al proprio posto e seguendo i suggerimenti forniti.

Gemini in Databases assiste anche nell’ultimo miglio delle migrazioni di database nell’ambito del Database Migration Service di Google Cloud, compresa la conversione del codice. Inoltre, per contribuire all’aggiornamento e alla riqualificazione degli sviluppatori SQL, Google ha incluso la spiegabilità, che consente di confrontare i dialetti fianco a fianco, insieme a spiegazioni dettagliate del codice e delle raccomandazioni generate.

Gemini for Google Cloud è enterprise-ready fin dal primo giorno

Gogle sottolinea di aver progettato Gemini for Google Cloud specificamente per gestire le esigenze delle aziende su larga scala. Si integra con i sistemi attuali delle aziende, aumentando immediatamente l’efficienza. Google è consapevole che la sicurezza e la privacy dei dati sono cruciali per le aziende, per questo Gemini offre una forte protezione come caratteristica principale.

Aiuta in diversi modi:

Shared fate : Google afferma di essere consapevole dei potenziali problemi di copyright legati all’IA . In caso di contestazione per motivi di copyright, Google di chiara di assumersi la responsabilità dei potenziali rischi legali connessi all’indennizzo dell’IA generativa.

: Google afferma di essere consapevole dei . In caso di contestazione per motivi di copyright, Google di chiara di assumersi la responsabilità dei potenziali rischi legali connessi all’indennizzo dell’IA generativa. Controllo dei dati : è il cliente a decidere dove risiedono i propri dati per soddisfare le esigenze della propria azienda, beneficiando comunque della vasta rete scalabile di Google Cloud.

: è il cliente a decidere dove risiedono i propri dati per soddisfare le esigenze della propria azienda, beneficiando comunque della vasta rete scalabile di Google Cloud. Distribuzione responsabile: Gemini è costruito tenendo conto dell’IA responsabile, consentendo ai clienti di tracciare le fonti e di collegare le risposte dell’IA direttamente ai loro dati per una maggiore accountability.

Dal punto di vista di Google, con Gemini for Google Cloud tutti, dagli sviluppatori agli operatori del cloud, dagli operatori della sicurezza agli analisti aziendali, possono sfruttare la potenza dell’IA. Il ritmo dell’innovazione dell’IA nel settore continuerà ad accelerare e Google Cloud intende offrire un’innovazione produttiva e responsabile che aiuti i suoi clienti a generare valore proprio ora.

Secondo Google Cloud, i suoi clienti stanno già riscontrando aumenti di produttività, tempi di commercializzazione più rapidi, costi operativi ridotti e una maggiore sicurezza. E la sfida di trasformare le aziende con l’IA è solo l’inizio, per Google, con molto altro ancora in arrivo.