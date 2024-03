Airtable lancia nuove opzioni di residenza dei dati per l’Europa

Per le organizzazioni globali, parte della gestione dei dati implica il controllo della loro collocazione geografica, e con oltre 400.000 aziende (tra cui l’80% delle Fortune 100) che alimentano i flussi di lavoro in Airtable, aumentare la governance dei dati mission-critical non è mai stato così importante.

Sia per aderire alle policy interne, sia per soddisfare i requisiti governativi o di terze parti, i clienti di Airtable possono ora scegliere di archiviare i propri dati in Europa. I clienti Enterprise sono in grado di collegare i loro flussi di lavoro più importanti in Airtable, rispettando le policy aziendali interne e le normative locali.

I clienti di Airtable Enterprise possono ora archiviare i propri dati in server ospitati in Germania, invece di affidarsi a data center negli Stati Uniti. Questi clienti possono creare applicazioni in Airtable – e condividere liberamente i dati tra team e flussi di lavoro – con la consapevolezza che i loro dati sono archiviati all’interno dell’UE.

I dati delle applicazioni di Airtable saranno conservati nei server di Francoforte, in Germania, mentre i dati di backup saranno conservati a Dublino, in Irlanda, ha reso noto l’azienda. La residenza europea dei dati è disponibile per i clienti del piano Enterprise Scale.

La società americana sottolinea che la residenza dei dati è solo uno dei modi in cui sta portando avanti il suo impegno nei confronti dei clienti europei.

Nel gennaio 2022, Airtable ha aperto le porte del suo primo ufficio internazionale, con sede a Londra. Da allora, aziende come DPG Media e Monzo Bank hanno trovato nuovi modi di utilizzare Airtable per aumentare il business, dalla diffusione di notizie in tutta Europa alla trasformazione del settore finanziario del Regno Unito.

Airtable organizza inoltre un evento annuale a Londra per i clienti europei. Centinaia di utenti della piattaforma, da startup tecnologiche a imprese globali, si riuniscono per condividere consigli, parlare di operazioni e conoscere il futuro di Airtable dai leader dell’azienda.

Infine, Airtable è ora localizzato in francese, tedesco e spagnolo e l’azienda ha confermato il proprio impegno a continuare a trovare nuovi modi per fornire un maggiore supporto ai suoi clienti in tutta Europa.