Con Almaviva le smart factory nascono in Trentino

Almaviva ha scelto Polo Meccatronica, incubatore hi-tech di Trentino Sviluppo, per aprire una nuova sede per fare ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per la smart factory: meccatronica, Industria 4.0, energy management, mobility.

L’insediamento sarà operativo da luglio è accrescerà il rapporto con il territorio trentino, anche attraverso la ricerca di personale qualificato e il potenziamento di partnership e collaborazioni con le realtà insediate.

La nuova sede di Rovereto si affianca infatti alla sede di Trento e porterà a raddoppiare la presenza di Almaviva in Trentino passando dagli attuali 15 a circa 30 professionisti.

Polo Meccatronica si arricchisce di una consolidata realtà IT che si integra nella filiera realizzando piattaforme digitali a servizio dell’industria 4.0, sia relativamente alla produzione, ovvero all’interfaccia intelligente tra dispositivi e macchinari, che al management dell’energia.

Per Antonio Amati, direttore generale della Divisione IT di Almaviva, il Polo hi-tech di Trentino Sviluppo "offre un ecosistema che riesce a coinvolgere l’ente pubblico, i centri di ricerca, piccole medie imprese e grandi aziende. Un humus fertile per fare innovazione tecnologica e operare in un contesto di forte sinergia, sia lavorando a progetti di ricerca territoriali sia raccogliendo esperienze locali a cui offrire proiezione nazionale”.

Tra i progetti più importanti realizzati sul territorio c’è lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del trasporto pubblico locale (MITT) e l’applicazione Trentino Accessibile sviluppata partendo dal progetto di ricerca Context Aware.

Almaviva ha poi all’attivo vari progetti di ricerca e sviluppo attivi nei settori della smart city, trasporti, cloud sicurezza e industria 4.0, finanziati attraverso bandi ministeriali (MIUR e MISE) ed europei (Horizon 2020).

Con riferimento all’ambito meccatronico il Gruppo sta sviluppando il progetto IoT Giotto per far evolvere e consolidare la piattaforma aziendale dedicata alla gestione e alla connessione intelligente di vari dispositivi in ambito industriale, i cosiddetti “smart factory”, grazie anche allo sviluppo negli anni di partnership con i maggiori player nazionali ed internazionali quali Oracle, Microsoft, Amazon, Cisco, IBM, Google.