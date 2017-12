I 10 migliori Password Manager in circolazione

2. Zoho Vault

Anche lui si difende. Servizio online disponibile a pagamento in modalità multiutente, presenta comunque la versione free per l’utente privato. Autenticazione a due fattori, accessibile da qualsiasi browser e piattaforma, permette la condivisione e il trasferimento dei login tra utenti. L’estensione per il browser è disponibile solo per Chrome e Firefox, non gestisce credenziali “dubbie”, non ha l’autocompilazione automatica dei campi e non importa le password automaticamente dai browser, per il resto tutto ok. (Info: Zoho Vault)