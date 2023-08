1Password consente di creare un account con una passkey, in beta

1Password, lo sviluppatore del noto password manager, è tra i promotori più attivi delle passkey. Già all’inizio di quest’anno l’azienda aveva annunciato che avrebbe detto “addio alle password” e in più occasioni ha condiviso il suo impegno a favore delle passkey, definendole un’alternativa più semplice e sicura alle password.

Da allora, il team ha affermato di aver lavorato sodo per portare il supporto alle passkey in 1Password. È già possibile creare e utilizzare le passkey per accedere agli account online con le versioni beta pubbliche di 1Password nel browser. Inoltre, è possibile utilizzare le applicazioni desktop e mobili di 1Password per visualizzare, organizzare, condividere ed eliminare le passkey salvate tramite il browser.

Più di recente, l’azienda ha annunciato il lancio di una beta privata che consente a un ristretto gruppo di tester di creare e sbloccare un account 1Password con una passkey. Si tratta di un passo importante verso l’obiettivo dichiarato dall’azienda di rilasciare questa funzionalità a tutti nel corso dell’anno.

Secondo il team, proteggere 1Password con una passkey mantiene i dati degli utenti al sicuro, eliminando la necessità di creare e memorizzare una password.

Quando si desidera sbloccare 1Password, è sufficiente utilizzare la soluzione biometrica integrata nel proprio dispositivo. Una volta creata una passkey, è possibile utilizzare lo stesso hardware per sbloccare l’account 1Password su altri dispositivi trusted.

In breve, sottolinea il team, lo sblocco di 1Password con una passkey offre il meglio di entrambi i mondi: la sicurezza best-in-class unita alla massima comodità.

La beta privata consente di creare un nuovo account di test di 1Password con una passkey utilizzando un iPhone o un iPad. Questo account di prova è un modo temporaneo per provare una funzione sperimentale: la sua creazione è gratuita e non sostituisce l’account 1Password esistente del tester.

Per iniziare, l’azienda chiede al suo gruppo ristretto di beta tester di creare un nuovo account 1Password utilizzando una versione beta di 1Password per iOS. È possibile sbloccare 1Password con una passkey su iOS, macOS e sul web. Una volta creato il nuovo account di prova con una passkey, i tester possono usare la stessa passkey per sbloccare 1Password su tutti gli altri dispositivi.

Nella timeline dell’azienda, la beta privata è solo l’inizio: il team rilascerà regolarmente aggiornamenti per arrivare a una beta pubblica e, infine, a una versione pronta per tutti i clienti.

L’attuale tabella di marcia, condivisa dall’azienda, prevede come passo successivo innanzitutto la possibilità di creare un nuovo account 1Password con una passkey su altre piattaforme, non solo iOS e iPadOS.

Poi: la possibilità di sbloccare 1Password con una passkey su Android, Windows e Linux; l’opzione di aggiornare l’account 1Password esistente in modo che possa essere sbloccato con una passkey; e la possibilità di proteggere un account 1Password con una passkey in aggiunta alla password tradizionale e alla Secret Key.

Ad esempio, spiega il team, l’utente potrebbe voler sbloccare 1Password con una passkey sul telefono, ma continuare a usare la password dell’account sul tablet e sul portatile. Oppure, se ha due account, uno per il lavoro e uno per uso personale, potrebbe voler proteggerne uno con una passkey e l’altro con una password e una chiave segreta.

Gli step successivi della roadmap prevedono, infine, la possibilità di proteggere un account 1Password con più passkey legate a diversi dispositivi. E codici di recupero che consentono di sbloccare 1Password in caso di smarrimento della passkey e di altri dispositivi affidabili.

Sul sito di 1Password sono disponibili maggiori informazioni sulle passkey.