1Password ora supporta le passkey nel browser e su iOS e iPadOS 17

Il supporto per le passkey è ora disponibile in 1Password: consente di creare, gestire e accedere con le passkey a un numero crescente di siti web e app.

È infatti ora possibile salvare e accedere con le passkey utilizzando la versione desktop di 1Password nel browser, oltre che sui dispositivi iOS 17 e iPadOS 17. È inoltre possibile utilizzare 1Password su qualsiasi dispositivo per visualizzare, organizzare e condividere le passkey salvate.

Sempre più aziende stanno attivando il supporto per le passkey: di recente, ad esempio, Google, Nintendo, GitHub e diverse altre.

Per una spiegazione di cosa sono e come funzionano le passkey, sul sito della stessa 1Password è consultabile un approfondimento sul tema. In breve, secondo l’azienda e secondo molti, le passkey rappresentano il futuro della sicurezza degli account e del modo in cui proteggiamo i nostri dati privati.

È possibile utilizzare le passkey per accedere a siti web e applicazioni compatibili senza dover inserire una password o alcun codice di autenticazione a due fattori. Oltre a essere una alternativa passwordless e semplice, le passkey sono sicure, comode da usare e supportate dalle maggiori aziende al mondo.

Per iniziare a usare le passkey con 1Password sul desktop, basta scaricare l’estensione del password manager per il browser, disponibile per Chrome (macOS, Windows e Linux), Edge (macOS, Windows e Linux), Brave (macOS, Windows e Linux), Safari (macOS, iOS e iPadOS) e Firefox (per quest’ultimo la possibilità di salvare e accedere con le passkey è in arrivo).

Per trovare i siti che supportano le passkey, è possibile consultare l’elenco nella directory online compilata dalla stessa 1Password, oppure aprire la scheda Watchtower dell’app, che ora segnala tutti i login dell’utente esistenti che potrebbero essere aggiornati con una passkey.

Per quanto riguarda l’app, per sfruttare il supporto per le passkey servono iOS 17 o successivo e l’ultima versione di 1Password per iOS.

L’azienda ha annunciato che è anche in arrivo la possibilità di salvare e fare login con le passkey in Android. Google sta infatti lavorando ad Android 14 e alle API che consentiranno ai password manager come 1Password di creare e utilizzare le passkey all’interno di Chrome e di qualsiasi altra applicazione che abbia aggiunto il supporto per il nuovo metodo di autenticazione.

1Password è pronta, ha reso noto lo sviluppatore, e supporterà queste API non appena saranno disponibili, dando la possibilità di salvare e accedere con le passkey sui telefoni e tablet Android 14.

Per ciò che concerne 1Password Business, l’azienda sta fornendo agli admin la possibilità di scegliere se il loro team potrà sfruttare o meno le passkey, e quindi di abilitarne o disabilitarne il supporto.