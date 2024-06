Zucchetti Academy: nuovi percorsi formativi gratuiti per i giovani

Zucchetti, in diverse sedi italiane, mette a disposizione gratuitamente due percorsi di formazione, con lezioni full time e tirocinio con compenso, per le giovani generazioni appassionate del mondo digitale e che vogliono specializzarsi nelle professioni informatiche più richieste sul mercato del lavoro.

Partono infatti a ottobre 2024 (con iscrizioni già aperte) due nuovi percorsi nell’ambito del “Vivaio dei talenti”, entrambi erogati da Zucchetti Academy, la scuola d’impresa dedicata alla formazione della prima azienda italiana di software.

I due percorsi formeranno giovani al di sotto dei 30 anni (diplomati o laureati) con competenze e attitudini STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per farli diventare protagonisti nel processo di digitalizzazione delle aziende. Entrambi i percorsi assicurano notevoli possibilità di assunzione, tanto che l’80% dei partecipanti alle edizioni precedenti ha ricevuto una proposta di lavoro al termine dell’esperienza formativa.

Il 7 ottobre parte il percorso per Web Developer (durata 6 mesi) nelle sedi di Ancona, Aulla (Massa Carrara), Lodi, Padova, Parma, Roma, Rovigo, Verona. Il Web Developer, fra le figure più richieste dal mercato, è un programmatore informatico specializzato nello sviluppo di siti, applicazioni e piattaforme web-based, accessibili e utilizzabili pubblicamente su Internet o sulle intranet aziendali.

Altrettanto strategico è il ruolo del Digital Consultant Software Gestionale che si occupa di supportare l’azienda cliente nell’utilizzo del software gestionale acquistato, dall’analisi delle esigenze, alla configurazione della soluzione, fino agli aspetti di formazione degli utenti. Il percorso formativo proposto per questa professione verrà attivato nelle sedi Zucchetti di Bellaria Igea Marina (Rimini), Lodi, Napoli, Padova, Parma, Verona. Durerà 3 mesi con inizio il 14 ottobre.

Per i due percorsi è assai preziosa e arricchente di valore la collaborazione con Cefriel, ente di formazione del Politecnico di Milano sui temi del digitale (per il Vivaio Web Developer) e di SAA School of Management dell’Università di Torino (per quello Digital Consultant Software Gestionale).

Katia Fabene, Head of Zucchetti Academy, spiega come “Una delle iniziative in cui la nostra filosofia viene tradotta è quella del Vivaio dei Talenti. Questo format si è evoluto nel tempo per diventare un contenitore che accomuna più proposte di formazione che sono finalizzate a un inserimento lavorativo. Durante i percorsi proposti dal Vivaio è data alle persone la possibilità non solo di apprendere delle competenze fondamentali nell’attuale mercato del lavoro, da quelle tecniche alle cosiddette ‘soft skill’, bensì al contempo – sia autonomamente che attraverso momenti di confronto con il dipartimento HR – di comprendere meglio le proprie attitudini e il proprio talento per orientare di conseguenza le proprie scelte future a livello professionale”.