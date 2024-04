YAS e Microsoft: confronto tra giovani e imprese sugli sviluppi dell’IA

Young Ambassador Society (YAS) – l’associazione che gestisce per l’Italia i processi di engagement giovanile del G7 e del G20 – e Microsoft Italia esplorano gli sviluppi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, con un evento inserito nella piattaforma Youth 7 (Y7), il gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7.

Appuntamento per lunedì 15 Aprile, alla Microsoft House di Milano per il workshop “Navigando il Futuro – Intelligenza Artificiale, Politica ed Etica nell’Era Digitale”, un workshop per permettere il dialogo tra le aziende e i giovani e far emergere idee e proposte su uno dei temi che la Presidenza del Consiglio ha messo al centro del G7 2024. L’evento è organizzato da YAS e Microsoft, in collaborazione con EY, illimity e Bayer.

Ad aprire l’incontro, gli interventi di Vincenzo Esposito, CEO di Microsoft Italia e di Alberta Pelino, Presidente di YAS.

“Come giovani vogliamo mettere al centro del dibattito pubblico il tema dell’IA, che diventa ogni giorno di più parte integrante della nostra vita quotidiana”, dichiara la Presidente di YAS, Alberta Pelino. “L’influenza di questa tecnologia nel mondo del lavoro come in tutta la Società non può essere sottovalutata e pone quesiti fondamentali su cui noi giovani possiamo dare un contributo importante di idee e proposte”.

“Il nostro Paese ha una grande opportunità di innovazione e crescita grazie all’adozione dell’Intelligenza Artificiale generativa e con il prossimo G7 possiamo contribuire a un confronto aperto sulle linee guida di sviluppo e diffusione di queste soluzioni per imprese e cittadini”, dichiara Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Per cogliere tutti i benefici dell’IA generativa è necessario un dialogo aperto con tanti interlocutori, a partire dai giovani e dalle nuove generazioni. Sono orgoglioso della collaborazione con YAS e dello scambio di idee, progetti e prospettive sul ruolo positivo che la tecnologia può avere per il futuro”.

A seguire, si confronteranno sul tema Francesca Bitondo, Government Affairs Director di Microsoft Italia, Andrea Paliani, Partner e Alliances & Ecosystems Leader di Europe West (EY), Filipe Teixeira, CIO di illimity e Paolo Zanzi, Head of Quality, Organization and Innovation di Bayer. Infine, cinque giovani di YAS porteranno cinque proposte concrete sulle quali si confronteranno con i partecipanti del workshop. Prima delle conclusioni del CFO di Microsoft Italia, Larisa Iakovleva, la visita al Technology Center della Microsoft House.

Un dibattito per esplorare l’impatto attuale e futuro dell’IA sul mondo del lavoro, le competenze necessarie che stanno emergendo, le considerazioni etiche e il ruolo fondamentale del policy making nel plasmare un futuro in cui l’IA contribuisca positivamente agli obiettivi della società.