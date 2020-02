Xiaomi ha svelato i suoi nuovi smartphone di punta Mi 10 Pro e Mi 10.

La nuova serie flagship Mi 10 è equipaggiata con il processore Snapdragon 865, la mobile platform pronta per il 5G di Qualcomm, e dispone di una fotocamera 8K da 108 MP e di un comparto audio con doppio sistema di altoparlanti stereo.

Oltre alle opzioni di connettività 5G multi-gigabit, il chip Qualcomm Snapdragon 865 offre anche prestazioni di livello avanzato in termini di CPU, GPU, fotocamera e funzionalità di intelligenza artificiale.

Lo Snapdragon 865 utilizza un'architettura a tre cluster e ha una velocità di clock massima di 2,84 GHz. Con il nuovo core Kryo 585 basato suCortex-A77, l'ultima generazione dell’architettura di processore ARM, le prestazioni della CPU sono aumentate del 25% rispetto al predecessore. Il nuovo processore grafico Adreno 650 contribuisce anch’esso con un potenziamento del 25% nella velocità di rendering, pur con un consumo di energia ridotto del 35%.

Il motore Qualcomm AI Engine di quinta generazione abilita funzionalità che possono beneficiare di una performance due volte superiore rispetto al predecessore, nelle applicazioni di intelligenza artificiale, di editing video, e di elaborazione delle immagini.

La serie Mi 10 è dotata della nuova memoria LPDDR5, che supporta una velocità di trasmissione massima di 5500 Mbps e vanta un miglioramento delle prestazioni fino al 50%, pur preservando l'efficienza energetica. Abbinata alla memoria Flash UFS 3.0 più veloce e all'adozione della nuova tecnologia Write Turbo, la serie Mi 10, sottolinea Xiaomi, può raggiungere una velocità di scrittura sequenziale massima di 730 MB al secondo.

La serie utilizza anche la più recente tecnologia WiFi 6, con velocità fino a 9,6 Gbps e con supporto anche del MU-MIMO 8×8, che accresce le prestazioni di di download quando ci sono più dispositivi connessi.

Per quanto riguarda la dissipazione del calore, Xiaomi afferma che la nuova serie Mi 10 offre un sofisticato sistema di raffreddamento che tiene a bada la temperatura del dispositivo per poter raggiungere prestazioni elevate e download ad alta velocità in 5G.

La serie Mi 10 è dotata di una fotocamera principale da 108 MP con un sensore da 1/1,33” e con supporto per la registrazione di video 8K con risoluzione 7680×4320. Oltre alla fotocamera principale, Mi 10 Pro include anche un classico obiettivo da 50 mm con zoom ottico 2x per i ritratti, un teleobiettivo con zoom ibrido 10x e un ultra grandangolare da 20 MP, con il sistema fotografico supportato dal doppio OIS.

La serie Mi 10 presenta un DotDisplay curvo AMOLED da 6,67”, con una luminosità tipica fino a 800nit e di picco fino a 1200nit, e un rapporto di contrasto fino a 5.000.000: 1. Il display supporta anche la frequenza di refresh a 90Hz e il sampling rate touch a 180Hz, per un’esperienza d’uso fluida. Il Mi 10 Pro offre inoltre un più elevato livello di accuratezza del colore.

Inoltre, il modello Mi 10 Pro è fornito di una batteria ad alta capacità da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 50W, la ricarica rapida wireless da 30W e il reverse charging fino a 10W.

Oltre alla serie Mi 10, Xiaomi ha anche introdotto il suo primo router con supporto per la tecnologia WiFi 6, il Mi AIoT Router AX3600, nonché uno speaker Bluetooth che combina anche la funzionalità di ricarica wireless per gli smartphone.