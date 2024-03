Apple: la causa antitrust è sbagliata, ci difenderemo con forza

Apple risponde alla citazione in giudizio da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e afferma che la causa minaccia i principi a cui si ispira per progettare i suoi prodotti e che fanno sì che i prodotti stessi siano apprezzati dagli utenti.

L’ U.S. Department of Justice, nel comunicato ufficiale in cui ha informato il pubblico dell’azione legale antritrust nei confronti della società di Cupertino, ha affermato che “l’ampia condotta escludente di Apple rende più difficile per gli americani cambiare smartphone, mina l’innovazione per le applicazioni, i prodotti e i servizi e impone costi straordinari agli sviluppatori, alle imprese e ai consumatori”.

In una dichiarazione rilasciata a MacRumors e condivisa dalla testata americana, Apple risponde in maniera ferma e decisa:

“In Apple innoviamo ogni giorno per creare una tecnologia che le persone amano, progettando prodotti che funzionano perfettamente insieme, proteggendo la privacy e la sicurezza delle persone e creando un’esperienza magica per i nostri utenti. Questa causa minaccia ciò che siamo e i principi che contraddistinguono i prodotti Apple in mercati fortemente competitivi. Se avesse successo, ostacolerebbe la nostra capacità di creare il tipo di tecnologia che le persone si aspettano da Apple, dove hardware, software e servizi si intersecano. Inoltre, creerebbe un pericoloso precedente, dando al governo il potere di intervenire pesantemente nella progettazione della tecnologia dei cittadini. Riteniamo che questa causa sia sbagliata nei fatti e nella legge e ci difenderemo con forza contro di essa”.

La denuncia può essere consultata nella sua versione originale intera, pubblicata in PDF sul sito del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d’America. Si tratta di un documento di quasi 90 pagine in cui vengono dettagliati tutti i punti contestati ad Apple.

Si prospetta dunque una intensa battaglia legale in quella che si prospetta come una causa antitrust che – in un modo o in un altro – ha il potenziale di cambiare profondamente il panorama tecnologico.