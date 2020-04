Xerox rinuncia ad acquistare Hp

L’emergenza Covid-19 ha indotto Xerox a interrompere la sua offerta di acquisizione ostile di Hp.

In una dichiarazione la società ha spiegato che l’attuale crisi sanitaria globale e le conseguenti turbolenze macroeconomiche e di mercato causate dal Covid-19 hanno creato un ambiente che non favorisce il proseguimento dell’acquisizione di HP.

“Di conseguenza – riporta la nota – stiamo ritirando la nostra offerta pubblica per l’acquisizione di HP e non cercheremo più di nominare la nostra lista di candidati altamente qualificati nel Consiglio di amministrazione di Hp“.

Sebbene sia doloroso fare questo passo, prosegue la dichiarazione, “stiamo dando la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere dei nostri dipendenti, clienti, partner e altre parti interessate e alla nostra risposta più ampia alla pandemia, oltre a tutte le altre considerazioni“.

La decisione è solamente una conseguenza della pandemia, rimangono inalterate le valutazioni riguardo la convenienza economica dell’operazione imbastita mesi orsono.

“Rimangono convincenti i vantaggi finanziari e strategici a lungo termine dalla combinazione di Xerox e Hp – riporta con fare polemico la nota -. Il rifiuto del consiglio di amministrazione di Hp di impegnarsi in modo significativo per molti mesi e le sue continue tattiche di ritardo hanno dimostrato di essere un grande disservizio per gli azionisti Hp, che invece avevano dimostrato un enorme supporto per la transazione“.

Il Consiglio di amministrazione e il management di Xerox esprimono gratitudine per il significativo sostegno ricevuto dagli azionisti, sia di Xerox sia di Hp, durante questo periodo.

“Ringraziamo le persone di talento che hanno accettato di candidarsi per l’elezione del Consiglio di amministrazione di Hp – conclude la nota – dedicando tempo nei loro impegni a prendere questa responsabilità quando il Consiglio di amministrazione di HP non lo ha fatto“.

Ringraziamenti anche per le banche, “che hanno accettato di finanziare questa acquisizione, che non si sono mai sottratte a loro impegni, anche durante le turbolenze del mercato causate da Covid-19“.