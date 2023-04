Mercato pc ancora in calo in Europa: per Canalys la crescita tornerà nel 2024

Secondo le ultime stime di mercato di Canalys, le spedizioni di pc (desktop, notebook e workstation) in Europa occidentale sono diminuite del 38% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 10,7 milioni di unità nel quarto trimestre del 2022.

I notebook hanno registrato la performance peggiore, con 8,6 milioni di unità spedite, il 40% in meno rispetto a un anno fa. Anche le spedizioni di desktop hanno subito un calo significativo, scendendo del 29% a 2,1 milioni di unità.

Anche il mercato dei tablet ha risentito dell’indebolimento della spesa dei consumatori, con un calo del 17% a 6,6 milioni di unità. Per l’intero anno 2022, secondo Canalys, le spedizioni di pc e tablet sono scese rispettivamente del 21% e del 18%.

La società di analisi prevede che il mercato subirà un ulteriore calo per la maggior parte del 2023, per poi tornare a crescere nell’ultimo trimestre dell’anno.

Secondo l’analista di Canalys Kieren Jessop, nonostante i forti sconti, le spedizioni di pc consumer nella regione sono scese del 27% tra il terzo e il quarto trimestre dello scorso anno, e un calo sequenziale sostanziale per il trimestre festivo sottolinea sia l’impatto che l’attuale situazione economica sta avendo sulla domanda, sia la misura in cui le scorte si sono gonfiate. Tuttavia, è anche importante tenere presente quanto il mercato sia diventato saturo nel corso della pandemia.

Dal secondo trimestre del 2020, afferma Kieren Jessop, l’Europa occidentale ha registrato otto trimestri consecutivi con volumi di spedizioni di pc consumer superiori a quelli del trimestre festivo del 2019. Nel frattempo, la domanda commerciale è diminuita perché le aziende hanno dovuto affrontare l’ulteriore pressione dei rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE, che sono continuati nei primi mesi del 2023. La priorità dei budget rispetto agli investimenti IT ha arrestato lo slancio delle spedizioni di pc che avevano iniziato a crescere dopo l’abolizione delle restrizioni Covid-19.

Fortunatamente, ha proseguito Jessop, i primi segnali indicano che probabilmente ci troviamo nella fase più bassa del mercato dei pc. Sebbene le preoccupazioni economiche permangano nel breve termine, le misure del sentiment dei consumatori e delle aziende stanno migliorando rispetto ai minimi del 2022. I partner di canale con sede in Europa riferiscono di aver ridotto i livelli di inventario, aprendo la strada a nuove spedizioni sell-in di prodotti, quando la domanda si riprenderà nel corso dell’anno. E nonostante l’incertezza economica, i tassi di occupazione in Europa occidentale sono rimasti stabili.

Guardando più avanti, secondo l’analista di Canalys il 2024 porterà un’accelerazione della crescita con il riemergere degli acquisti ritardati da parte dei consumatori e l’inizio di una transizione più diffusa verso Windows 11 da parte delle aziende. Canalys prevede che le spedizioni di pc in Europa occidentale scenderanno di un ulteriore 7% nel 2023 prima di tornare a crescere del 12% nel 2024. I tablet dovrebbero andare peggio, con un calo delle spedizioni del 10% quest’anno e una ripresa della crescita del 4% l’anno prossimo.

Durante il Q4 2022, ogni fornitore tra i primi cinque ha spedito meno pc in Europa occidentale rispetto al terzo trimestre. Lenovo e HP si sono classificati al primo e al secondo posto sia per il trimestre che per l’intero anno, ma hanno dovuto far fronte a forti cali delle spedizioni, rispettivamente del 35% e del 43%. Il terzo posto è stato occupato da Dell, che ha subito un calo di simile entità, con una forte esposizione alla contrazione della domanda commerciale che ha portato a un calo annuale delle spedizioni del 42%.

Apple si è piazzata al quarto posto per il trimestre e per l’intero anno e ha affrontato il maggiore calo sequenziale, spedendo il 39% di Mac in meno nel quarto trimestre rispetto al terzo, che aveva visto un sostanziale riempimento del canale e l’evasione degli ordini arretrati a causa dei vincoli di fornitura all’inizio dell’anno.

Secondo Canalys, il lancio dell’iPad di 10a generazione da parte di Apple nel quarto trimestre ha contribuito ad estendere la sua posizione di pole position nel mercato dei tablet dell’Europa occidentale, che nel quarto trimestre è rimasto piatto rispetto all’anno precedente. Tuttavia, per l’intero anno 2022, ha registrato un calo delle spedizioni del 16%, in linea con il mercato generale.

Samsung si è piazzata al secondo posto per il trimestre e per l’anno in corso, grazie all’impressionante performance durante le vacanze che l’ha portata a essere l’unico grande produttore a registrare una crescita. Lenovo ha avuto un Q4 debole: le sue spedizioni di tablet sono calate del 62% rispetto all’anno precedente, facendola scendere al quarto posto, sotto Amazon. Huawei ha mantenuto il quinto posto nonostante il massiccio calo delle spedizioni del 66%.