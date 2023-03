HP Wolf Connect espande i confini del remote pc management

HP ha annunciato HP Wolf Connect, una nuova soluzione di connettività per l’IT management che fornisce ai team IT una connessione altamente resiliente e sicura ai pc remoti, consentendo loro di gestire i dispositivi anche quando sono spenti o offline.

Secondo l’azienda, HP Wolf Connect aprirà nuove strade per il remote device management, consentendo all’IT di gestire i dispositivi dei dipendenti che si trovano in luoghi diversi.

Grazie all’integrazione di Wolf Connect a HP Wolf Protect and Trace, HP presenta anche un servizio in grado di localizzare, bloccare e resettare un pc da remoto, anche se spento o scollegato da Internet.

L’annuncio – sottolinea HP – arriva in un momento decisivo per le aziende che si trovano a dover gestire il passaggio all’hybrid work. Una nuova ricerca HP Wolf Security ha rilevato che l’82% dei responsabili della sicurezza che gestiscono un modello di lavoro ibrido si trova a fronteggiare delle lacune nella struttura di sicurezza dell’organizzazione e il 70% afferma che il lavoro ibrido ha incrementato il rischio legato alla perdita o al furto di dispositivi.

Alcuni dati rilevanti includono:

L’84% dei responsabili della sicurezza afferma che l’ endpoint è la fonte della maggior parte delle minacce alla sicurezza e dove si verificano quelle più dannose per l’azienda.

è la fonte della maggior parte delle minacce alla sicurezza e dove si verificano quelle più dannose per l’azienda. Il 66% afferma che il punto di vulnerabilità della sicurezza informatica è il potenziale di compromissione dei dipendenti in modalità ibrida, indicando tra i rischi principali phishing , ransomware e attacchi attraverso reti domestiche non protette.

, e attacchi attraverso reti domestiche non protette. Quattro security leader su cinque (82%) hanno incrementato il budget destinato alla cybersecurity in modo specifico per i dipendenti in modalità ibrida.

Utilizzando una rete cellulare, la solida connettività di HP Wolf Connect aiuta a garantire che i team IT possano gestire prontamente una forza lavoro ibrida dispersa. Può ridurre i tempi e gli sforzi necessari per risolvere i ticket di assistenza, proteggere i dati dalla perdita o dal furto per mitigare una potenziale violazione e ottimizzare la gestione delle risorse.

Per saperne di più sulla sicurezza del lavoro ibrido, è possibile consultare e scaricare gli ultimi report HP per i decision maker IT e per i security leader.