Xerox rilancia la propria offerta per l’acquisizione di Hp

Xerox ha deciso di fare un ulteriore step nella complessa trattativa per l’acquisizione di Hp, e ha annunciato di aver alzato la propria offerta a 24 dollari per ogni azione di Hp.

A partire dal 2 marzo, o in prossimità di quella data, Xerox metterà dunque sul piatto quasi 34 miliardi di dollari.

La proposta sarà composta da una parte cash pari a 18,4 dollari per azione, e 0,149 azioni per ogni azione di Hp. Inoltre, questa nuova offerta non sarà soggetta all’ottenimento di finanziamenti o a due diligence.

In una nota, Xerox rivela di aver incontrato (anche più volte) molti dei maggiori azionisti di Hp, i quali hanno dichiarato di essere interessati ai vantaggi in termini economici e di prospettiva offerti dalla unione delle risorse delle due società.

Xerox ritiene che il valore delle sinergie realizzabili sia di gran lunga superiore a qualsiasi valore Hp possa creare autonomamente.

Inoltre, l’offerta è premiante per gli azionisti anche in termini economici immediati: il prezzo di 24 dollari per azione è superiore del 41% rispetto al valore registrato dalle azioni Hp negli ultimi 30 giorni (17 dollari).

Dalle dichiarazioni di Xerox risulta evidente la ferrea volontà di chiudere questo affare, dopo mesi di difficili trattative.

Nel perseguire questo obiettivo è altrettanto chiaro che Xerox si sta relazionando con gli azionisti di Hp, al fine di mettere pressione crescente sul consiglio di amministrazione.

Al momento è ancora difficile dire se Hp replicherà alla nuova offerta di Xerox; sicuramente le prossime settimane saranno intense e non sono esclusi ulteriori colpi di scena.