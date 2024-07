Wix lancia l’AI website builder in italiano, per creare un sito web in pochi minuti

Wix.com, la piattaforma SaaS per la creazione di siti web di livello globale, ha annunciato recentemente il lancio del suo atteso AI website builder.

Attraverso un’esperienza di chat AI conversazionale, gli utenti di Wix possono definire le proprie idee e obiettivi, avendo come risultato immediato un sito web professionale e dal design unico, con incluse pagine pertinenti e soluzioni aziendali come pianificazione, eCommerce, gestione degli eventi e altri elementi ancora.

Gli utenti sono coinvolti in dialoghi approfonditi, in cui ricevono domande di follow-up in base alle loro risposte. Una volta fornite tutte le informazioni rilevanti, viene creato un sito con layout, tema, testi, immagini e soluzioni aziendali ad hoc. Gli utenti hanno la possibilità di perfezionare e personalizzare il sito rigenerandolo o modificandone l’aspetto, la struttura e il layout. Gli utenti possono anche continuare a modificare il sito senza problemi nell’Editor Wix.

I siti web creati con AI website builder sono pienamente ottimizzati grazie alla grande affidabilità dell’infrastruttura di Wix, sottolinea l’azienda, che offre sicurezza e prestazioni, come anche strumenti integrati per marketing, SEO, CRM e statistiche.

Avishai Abrahami, CEO e cofondatore di Wix, ha affermato: “Negli ultimi anni, abbiamo sviluppato e incorporato i nostri algoritmi di intelligenza artificiale generativa e LLM all’interno dei nostri prodotti, migliorando così l’esperienza utente. E con il nostro ultimo traguardo, il lancio di AI website builder, stiamo completamente rivoluzionando il modo in cui i siti web vengono progettati; la nostra visione sta diventando realtà.

AI website builder rappresenta per la prima volta una situazione in cui gli utenti possono facilmente avvalersi delle funzionalità avanzate dell’AI per dare forma alla propria presenza digitale. Grazie a un sito web pronto per essere pubblicato, integrato con le relative applicazioni aziendali, già iniziamo a intravedere un minor attrito nell’esperienza utente, con un aumento dell’efficienza. Tutto ciò porta a tassi di conversione più elevati.

Abbiamo innumerevoli e avanzatissime funzionalità in fase di produzione. Grazie a queste, stiamo rapidamente inaugurando una nuova era nella creazione dei siti web e nel successo dei singoli utenti“.

Wix ha una relazione di lunga data con l’AI: l’azienda ha costantemente migliorato e ampliato la sua offerta, consentendo agli utenti di espandere il proprio business e raggiungere il successo sfruttando i vantaggi dell’AI. Questa offerta si aggiunge alle funzionalità AI disponibili per la creazione sul web. Il tutto contribuisce a rafforzare la dedizione di Wix nel massimizzare il potenziale dell’intelligenza artificiale in relazione allo sviluppo web.

AI website builder è ora disponibile anche per gli utenti italiani.