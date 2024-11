Windows 365 Link: il dispositivo Microsoft che combina Cloud PC e computing locale

Nel 2021 Microsoft aveva annunciato Windows 365 e introdotto il Cloud PC, presentata dall’azienda come una categoria completamente nuova di cloud computing.

I Cloud PC di Windows 365 consentono ai dipendenti di eseguire lo stream in modo sicuro dell’esperienza desktop di Windows dal Cloud di Microsoft su qualsiasi dispositivo. Man mano che sempre più organizzazioni adottano Windows 365 – sottolinea Microsoft –, l’azienda ha visto che esse ripensano la loro strategia endpoint per migliorare la produttività degli utenti, migliorare la sicurezza, aumentare l’efficienza IT e progredire nella sostenibilità.

Per questo motivo la società di Redmond sta ora introducendo Windows 365 Link, presentato come il primo dispositivo Cloud PC creato appositamente da Microsoft per connettersi in modo sicuro a Windows 365 in pochi secondi.

Oggi, quando gli utenti sfruttano le offerte di virtualizzazione fornite su una serie di dispositivi, possono trovarsi di fronte a processi di accesso complessi, incompatibilità delle periferiche e problemi di latenza, afferma Microsoft.

Windows 365 Link aiuta a risolvere questi problemi, in particolare negli scenari di spazio di lavoro condiviso. È compatto, leggero e progettato per massimizzare la produttività grazie alle sue prestazioni altamente reattive. Richiede pochi secondi per l’avvio e si risveglia istantaneamente dalla sospensione, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente o di riprendere dal punto in cui hanno lasciato il loro PC Cloud. Con il supporto di due monitor 4K, quattro porte USB, una porta Ethernet, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Windows 365 Link offre una connettività perfetta con periferiche cablate e wireless.

Le capacità di elaborazione locale del dispositivo consentono la riproduzione video e il conferencing ad alte prestazioni, comprese le riunioni Microsoft Teams ad alta fedeltà. Microsoft sta anche lavorando per supportare i meeting con le soluzioni delle aziende partner, come Webex di Cisco. In questo modo gli utenti possono godere di un’esperienza fluida e reattiva, sia che stiano collaborando con i colleghi, sia che stiano facendo presentazioni ai clienti, sia che stiano guardando una conferenza aziendale. La combinazione di prestazioni alimentate dal cloud e di elaborazione locale rende Windows 365 Link – evidenzia Microsoft – una soluzione ideale per i professionisti IT che desiderano migliorare la produttività dei lavoratori della loro organizzazione.

Microsoft si dichiara consapevole del fatto che la sicurezza è una priorità assoluta per i suoi clienti. L’azienda ha ascoltato le preoccupazioni dei professionisti IT sulla vulnerabilità degli endpoint che memorizzano dati locali, ospitano applicazioni e consentono agli utenti di avere privilegi amministrativi sui dispositivi. Windows 365 Link dà la priorità alla sicurezza, sottolinea l’azienda.

Il dispositivo è dotato di un sistema operativo bloccato, senza dati o applicazioni locali e senza utenti amministratori locali. Eliminando i dati e le applicazioni locali e i diritti di amministrazione, Windows 365 Link riduce significativamente la superficie di attacco, rendendo più difficile la compromissione del dispositivo da parte di malintenzionati. Windows 365 Link offre anche un’autenticazione senza password utilizzando Microsoft Entra ID. Ciò consente agli utenti di accedere con l’autenticazione multifattoriale utilizzando l’app Microsoft Authenticator, una passkey cross-device utilizzando un codice QR o una chiave di sicurezza USB FIDO.

Per garantire un’esperienza più sicura, i criteri di sicurezza di base sono abilitati per impostazione predefinita. Funzionalità come il Secure Boot, il Trusted Platform Module dedicato, l’Hypervisor Code Integrity, la crittografia BitLocker e il sensore di rilevamento e risposta di Microsoft Defender for Endpoint non possono essere disattivate, contribuendo ulteriormente alla sicurezza del dispositivo.

La gestione degli endpoint può essere un compito complesso e dispendioso in termini di tempo. Windows 365 Link semplifica questo processo consentendo di configurare e gestire in modo efficiente i dispositivi utilizzando Microsoft Intune. È possibile gestirli insieme agli altri PC utilizzando le conoscenze e i criteri già in uso. I dispositivi hanno un nome che inizia per default con WCPC (per Windows CPC) e si possono trovare facilmente cercando i dispositivi in cui la famiglia SKU è WCPC. Windows 365 Link rimane inoltre automaticamente aggiornato: scarica gli aggiornamenti in background e li applica durante la notte quando il dispositivo non è in uso.

Il design compatto e leggero di Windows 365 Link consente di spedirlo direttamente agli utenti, riducendo le difficoltà e i costi logistici. Una volta che il dispositivo è nelle mani degli utenti, questi possono configurarlo facilmente accendendolo, collegandosi a Internet e accedendo con il proprio account di lavoro. Gli utenti possono essere operativi in pochi minuti, assicura Microsoft.

E poiché le organizzazioni cercano di ridurre le emissioni di carbonio e di avere un impatto ambientale positivo, hanno bisogno di dispositivi che siano in linea con i loro obiettivi di sostenibilità. Windows 365 Link è stato progettato tenendo conto della sostenibilità, mette in evidenza Microsoft. Il dispositivo ha il 90% di lega di alluminio riciclata post-consumo nello schermo superiore, il 100% di lega di alluminio riciclata pre-consumo nella piastra inferiore e la scheda madre contiene il 100% di rame riciclato e il 96% di stagno riciclato per le saldature. Inoltre, l’imballaggio è realizzato al 100% in carta. Windows 365 Link è un dispositivo certificato ENERGY STAR, con un consumo energetico inferiore a quello della maggior parte dei desktop per gli utenti con monitor e periferiche esterne che si collegano a Windows 365, dichiara Microsoft.

È stato inoltre progettato per durare a lungo, senza parti in movimento, nemmeno una ventola, riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni.

Nella vision di Microsoft, Windows 365 Link è un nuovo modo di vivere Windows 365. Offre agli utenti che lavorano alla scrivania un’esperienza di produttività reattiva, di alta qualità e alimentata dal cloud, contribuendo al contempo a proteggere i dati aziendali, a ridurre il lavoro di gestione degli endpoint e a promuovere la sostenibilità.

Nei pilot del dispositivo con più di 40 organizzazioni, Microsoft ha ricevuto un prezioso feedback sui vantaggi. Le organizzazioni pilota hanno apprezzato la facilità di configurazione del dispositivo, la rapidità con cui consente agli utenti di lavorare sui loro PC Cloud, la solidità della sicurezza del device e il suo aggiornamento automatico. Le organizzazioni hanno anche sottolineato la familiarità dell’esperienza di gestione per l’IT, che può sfruttare le conoscenze di Intune e i criteri esistenti per i PC.

Windows 365 Link sarà disponibile per l’acquisto in mercati selezionati a 349 dollari a partire da aprile 2025.

Per ottenere il proprio Windows 365 Link e sperimentare questi vantaggi, è possibile contattare il proprio account Microsoft e richiedere di aderire al programma di anteprima entro il 15 dicembre 2024. L’anteprima è disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

Per saperne di più su Windows 365 Link, è possibile leggere la documentazione tecnica.