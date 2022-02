Windows 11, nella Preview arriva la nuova Taskbar per la modalità tablet

Microsoft ha rilasciato la nuova versione d’anteprima Windows 11 Insider Preview Build 22563 per gli utenti iscritti al programma Windows Insider nel Dev Channel.

Tra le novità più significative, c’è un nuovo stato della Taskbar che è stato progettato in modo specifico per una maggiore ergonomia nell’uso sui dispositivi con form factor o modalità tablet.

La barra delle applicazioni di Windows 11 – ha spiegato Microsoft – passerà automaticamente a questa versione ottimizzata quando l’utente disconnette o ripiega la tastiera sul proprio dispositivo 2-in-1.

Pertanto, questa modalità è disponibile solo sui dispositivi che possono essere utilizzati come tablet, e non funziona su laptop o pc desktop.

Ci sono due stati di questa barra delle applicazioni: chiuso ed espanso. Nello stato chiuso, la barra delle applicazioni si comprime dando più spazio sullo schermo all’utente. Inoltre, impedisce di richiamare accidentalmente la barra delle applicazioni mentre si mantiene il tablet.

Nello stato espanso, la barra delle applicazioni è ottimizzata per risultare più facile da usare con interazioni touch. L’utente può passare facilmente da uno stato all’altro con swipe verso l’alto e il basso sulla parte inferiore del dispositivo.

Microsoft sta poi sperimentando alcuni cambiamenti nei widget di Windows 11, per portare contenuti più dinamici nella bacheca. E provando a riunire le esperienze dei widget e dei feed di notizie come un feed misto dinamico contenente sia widget che contenuti.

Questo – secondo Microsoft – dovrebbe rendere più facile per gli utenti di Windows 11 scoprire e interagire con nuovi widget e contenuti di notizie attraverso il feed. Con un feed dinamico c’è meno bisogno di curare il canvas, ma l’utente sarà ancora in grado di fissare i widget preferiti in cima, se lo desidera.

Per gli amministratori It del settore dell’istruzione, Microsoft ha introdotto una nuova policy ideata pensando agli admin e ai loro studenti.

A partire da questa build, gli admin It saranno finalmente in grado di spegnere tutte le notifiche di Windows Update che potrebbero distrarre gli studenti durante la giornata scolastica.

Le notifiche inizieranno ad apparire di nuovo se l’azione dell’utente è necessaria e i dispositivi raggiungono la scadenza, anche se la maggior parte dei dispositivi dovrebbero essere in grado di riavviarsi automaticamente durante la notte, quando lo studente non è presente.

Tra le altre modifiche, Microsoft ha reso ancora più facile lo snap delle finestre più rilevanti l’una accanto all’altra, introducendo i tab di Edge come finestre suggerite in snap assist.

Ci sono poi altri cambiamenti in questa Insider Build di Windows 11.

Ricordiamo che il Dev Channel riceve build che rappresentano un lavoro a lungo termine da parte degli ingegneri di Microsoft. Con funzionalità ed esperienze che potrebbero non essere mai rilasciate e che servono per testare diversi concetti e ricevere feedback su di essi da parte degli Insider.

Quindi, le build che Microsoft rilascia al Dev Channel non dovrebbero essere viste come abbinate ad alcuna specifica release di Windows e le funzioni incluse potrebbero cambiare nel tempo, essere rimosse o sostituite nelle build Insider. E potrebbero anche non essere mai rilasciate nelle distribuzioni finali di Windows per tutti gli utenti.

Peraltro, non mancano le novità in arrivo anche sulla release di Windows 11 per tutti gli utenti.