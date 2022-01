Windows 11 Insider Build: novità per Narrator e controlli multimediali

Microsoft ha rilasciato la nuova Windows 11 Insider Preview Build 22543 per i Windows Insider nel Dev Channel.

Tra le novità principali, la nuova build di preview introduce voci più naturali per Narrator e una serie di miglioramenti e aggiornamenti visuali per alcune aree dell’interfaccia utente, oltre a un elenco di correzioni di errori.

La prima novità riguarda l’accessibilità, con l’introduzione di voci più naturali per Narrator, per scenari come la navigazione sul web, la lettura e la composizione della posta e altro ancora.

Le voci naturali di Narrator utilizzano una moderna tecnologia text to speech su dispositivo e, una volta scaricate, sono supportate senza una connessione a Internet. Al momento sono disponibili solo nella lingua English-US.

Oltre a questo, nella nuova build di Windows 11 Microsoft ha anche reso più facile per gli utenti di Narrator passare da una voce all’altra per supportare meglio attività comuni come la lettura e la navigazione.

Per quanto riguarda l’interfaccia utente, e sulla base delle recenti modifiche al design del flyout per gli indicatori hardware, Microsoft ha aggiornato i controlli multimediali di Windows 11 che appaiono sulla schermata di blocco quando si riproduce musica in un’app supportata.

Il design corrisponde più da vicino a quello mostrato per i controlli multimediali nelle impostazioni rapide quando si accede al pc. Inoltre, sottolinea Microsoft, i controlli multimediali utilizzeranno sempre il tema scuro, per abbinarsi al resto dello stile visivo della schermata di blocco.

Un’altra novità di Windows 11 Insider Preview Build 22543 è che Microsoft ha aggiornato l’esperienza del ridimensionamento delle finestre delle app negli snap layout, sovrapponendo l’icona dell’app allo sfondo acrilico.

Inoltre, usando la scorciatoia da tastiera Win + Alt + K per silenziare la chiamata, ora verrà mostrato un flyout di conferma.

Oltre ad altri miglioramenti, ci sono poi numerosi fix e – come di consueto per queste release d’anteprima –, dei “known issue”, per i quali occorre fare riferimento alla documentazione del Windows Insider Program.