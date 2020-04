Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di aprile 2020 per Windows 10, un update di quelli noti come “B update”, o anche come Update Tuesday o Patch Tuesday.

L’April 2020 security update è ora disponibile per Windows 10 versione 1909 e tutte le versioni supportate di Windows: si tratta dell’aggiornamento KB4549951, con le build 18362.778 per la 1903 e 18363.778 per la 1909; Microsoft consiglia di installare tempestivamente questi update.

Come abbiamo visto, a fronte della emergenza sanitaria mondiale, Microsoft, per facilitare il lavoro ai propri clienti, già reso così complesso da tanti fattori, ha deciso di dare la massima (ed esclusiva) priorità al focus sugli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10. A partire da maggio 2020, verranno dunque sospesi i rilasci per tutte le versioni opzionali non di sicurezza (update C e D) per tutte le versioni supportate sia client che server di Windows.

Sempre alla luce della emergenza Covid-19, Microsoft ha anche rivisto la timeline di diversi prodotti e versioni di Windows, e annunciato dei cambiamenti riguardanti le date di fine supporto ed end of service.

Per quanto riguarda Windows 10 versione 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, IoT Core), il security update finale per questa versione verrà rilasciato il 10 novembre 2020, anziché il 12 maggio 2020. La stessa cosa vale anche per Windows Server versione 1809 (Datacenter, Standard).

Per ciò che concerne Windows 10 versione 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) il security update finale per questa versione verrà rilasciato da Microsoft il 13 ottobre 2020 (doveva invece avvenire il 14 aprile 2020).

Il dettaglio delle variazioni al ciclo di vita e del supporto per i diversi prodotti è pubblicato sulle pagine del supporto Microsoft, mentre il Windows message center raccoglie gli annunci e le informazioni più recenti di Microsoft sui rilasci.