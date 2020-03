Microsoft ha comunicato che, dopo aver valutato la attuale situazione sanitaria e l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus, e l’impatto che questa sta avendo sui propri clienti, metterà in pausa gli update C e D opzionali di Windows.

La società di Redmond ha sottolineato anche che non ci sarà alcuna modifica relativamente agli aggiornamenti di sicurezza mensili (le release B, noti anche come Update Tuesday). Questi update di sicurezza, data la loro importanza, procederanno come pianificato, per garantire la continuità aziendale e garantire la protezione necessaria per la produttività dei clienti dei sistemi Microsoft.

Anzi, proprio in risposta alle sfide globali di questo periodo, l’azienda darà priorità al focalizzarsi sugli aggiornamenti di sicurezza. E questo ci sembra un approccio apprezzabile: in un periodo in cui, in aggiunta all’emergenza sanitaria e sociale, imprese e professionisti devono affrontare sfide importanti per mantenere la produttività, è condivisibile che Microsoft si concentri sulla stabilità e la sicurezza dei rilasci, limitando gli aspetti secondari che, anzi, in caso di bug potrebbero introdurre ulteriori disagi per gli utenti.

Dunque: a partire da maggio 2020 Microsoft sospenderà tutti i rilasci opzionali non di sicurezza (cioè gli update C e D) per tutte le versioni supportate dei prodotti client e server Windows (Windows 10, versione 1909, fino a Windows Server 2008 SP2).

Ci sono vari tipi di Quality Update mensili di Windows 10. Le B release, gli aggiornamenti noti anche come Update Tuesday o Patch Tuesday, sono pubblicati il secondo martedì di ogni mese (da qui il nome) e rappresentano i principali e più importanti eventi di aggiornamento mensili, in quanto includono i nuovi fix di sicurezza. Questi update non contengono nuove funzionalità, ma si focalizzano sulle correzioni di errori di funzionamento e di falle di sicurezza.

Gli update C e D avvengono rispettivamente la terza e la quarta settimana del mese e contengono solo aggiornamenti non relativi alla sicurezza. Poi ci sono, come evento eccezionale, i cosiddetti “out-of-band release”, cioè gli update che non seguono lo scheduling standard dei rilasci e che sono riservati per le situazioni in cui i dispositivi devono essere aggiornati con la massima celerità per correggere vulnerabilità della sicurezza o per risolvere problemi di qualità che incidono su un numero elevato di device.

L’update mensile D del mese di marzo per Windows 10, versione 1909, e Windows 10, versione 1903, è stato appena reso disponibile da Microsoft. Le note di rilascio delle nuove build 18363.752 e 18362.752 sono disponibili sul sito di supporto di Windows.

Siccome Microsoft ha annunciato che la sospensione degli update C e D partirà da maggio 2020, è probabile che ci saranno i rilasci anche di aprile.