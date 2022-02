Windows 10 e 11, Microsoft insegna come creare app WinUI 3

Microsoft ha pubblicato una serie di tutorial su come creare app WinUI 3, il framework UI moderno per sviluppare app per Windows 10 e Windows 11.

WinUI 3 è uno dei componenti che fanno parte del Windows App SDK.

Quest’ultimo è il software development kit che fornisce agli sviluppatori un insieme unificato di API e strumenti da utilizzare per creare in modo coerente app desktop native per Windows 11 e Windows 10 fino alla versione 1809.

Windows UI Library (WinUI) 3, disponibile all’interno di Windows App SDK, è il più recente –nonché quello raccomandato da Microsoft – framework di interfaccia utente (user interface, UI).

Lo si utilizza per le applicazioni desktop di Windows: quelle gestite che usano C# e .NET e quelle native che usano C++ con l’API Win32.

Incorporando il Fluent Design System in tutte le esperienze, i controlli e gli stili – sottolinea Microsoft –, WinUI fornisce esperienze coerenti, intuitive e accessibili per gli utenti finali, basate sugli ultimi pattern di user interface.

Quello ora pubblicato da Microsoft sul proprio blog, è un tutorial suddiviso in tre parti che ha lo scopo di accompagnare gli utenti che sono ai loro primi passi nello sviluppo per la piattaforma Windows.

Il tutorial è strutturato in modo che gli utenti possano acquisire in modo rapido la familiarità con il Window App SDK, attraverso lo sviluppo di una applicazione di esempio.

Nella prima parte del tutorial pubblicato sul blog ufficiale di Windows, Microsoft mostra come utilizzare i controlli WinUI 3 per creare una semplice interfaccia utente funzionante.

Se la prima parte copre solo l’aspetto visuale, la seconda parte introduce le azioni associate all’interfaccia utente. Infine, la terza parte è dedicata al single-instancing, cioè a come implementare un’app che permetta solo un’istanza in esecuzione alla volta.

Tutte le parti del tutorial sono corredate di passaggi descrittivi e listati: è anche possibile scaricare il codice da un repository di GitHub.

Si tratta dunque di un contenuto prezioso per avere un primo contatto guidato con lo sviluppo di app per Windows, utilizzando le tecnologie più recenti.