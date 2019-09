Wi-Fi Alliance ha annunciato che è ora disponibile il programma di certificazione Wi-Fi Certified 6 per i dispositivi basati sullo standard wireless di nuova generazione IEEE 802.11ax, per il quale il consorzio di aziende ha inaugurato la designazione WiFi 6, più facilmente comprensibile.

La Wi-Fi Alliance è naturalmente al lavoro da un bel po’ sulla nuova generazione del WiFi: lo scorso anno aveva chiarito il nuovo approccio alla terminologia e a inizio 2019 aveva confermato ufficialmente che la certificazione sarebbe arrivata entro l’anno.

Puntuale, il programma di certificazione è ora arrivato, per portare negli apparecchi di nuova generazione nuove funzionalità e capacità che abiliteranno, promette la Wi-Fi Alliance, prestazioni di rete WiFi complessivamente superiori in termini di velocità e latenza, e una migliore performance in ambienti difficili e con molti dispositivi collegati, quali stadi o aeroporti.

L’adozione dell’ultima generazione della connettività WiFi è già in corso e in aumento: i produttori e i fornitori di servizi potranno ora contare sul fatto che la nuova certificazione Wi-Fi Certified consentirà di distinguere i prodotti e le reti WiFi 6 che soddisfano gli standard di sicurezza e interoperabilità fissati.

Oltre a garantire il livello di prestazioni della nuova generazione della tecnologia, infatti, Wi-Fi Certified 6 assicura allo stesso tempo che i prodotti di tutti i fornitori funzionino insieme senza problemi, per sfruttare le innovazioni introdotte.

Wi-Fi Certified 6, ha evidenziato la Wi-Fi Alliance, supporta un set più diversificato di dispositivi e applicazioni, da quelli che richiedono le massime prestazioni per ambienti aziendali esigenti a quelli che necessitano di bassa potenza e bassa latenza, nelle smart home o in scenari di Industrial IoT.

WiFi 6 è progettato per offrire una capacità quasi quattro volte superiore rispetto al WiFi 5 e rappresenta un’evoluzione che ha l’intento di fornire un’infrastruttura ad alte prestazioni e con connettività ottimizzata a tutti i dispositivi su una rete, contemporaneamente: ciò, nelle previsioni, porterà notevoli miglioramenti negli ambienti WiFi densamente connessi.

Lo standard WiFi 6 nasce nell’era del 5G, quasi in contemporanea con le reti cellulari di nuova generazione: ne condivide le finalità introducendo velocità elevate, bassa latenza, efficienza energetica, maggiore capacità e copertura migliorata. In abbinamento, le due nuove tecnologie wireless consentiranno ad aziende e operatori di fornire servizi avanzati agli utenti.

Naturalmente, il fatto che sia stata ora avviata la certificazione, non significa che da domani vedremo tutti i prodotti compatibili con il nuovo standard: per questo ci vorrà tempo, anche se comunque stanno iniziando ad arrivare. Un recente esempio “eccellente” è il nuovo iPhone 11 presentato da Apple, che però non ha il 5G e che, guarda caso (ammesso che sia una coincidenza) sarà disponibile proprio in questi giorni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Wi-Fi Alliance, a questo link.