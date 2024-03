HPE migliora le funzioni AIOps di Aruba Networking Central con l’AI generativa

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato l’ampliamento delle sue capacità di gestione della rete AIOps attraverso l’integrazione di molteplici Large Language Models (LLM) di AI generativa (GenAI) all’interno di HPE Aruba Networking Central, la soluzione cloud-native di HPE per la gestione della rete, ospitato sulla piattaforma cloud HPE GreenLake. In un annuncio correlato, HPE ha anche comunicato che Verizon Business sta espandendo il suo portafoglio di servizi gestiti al fine di includere HPE Aruba Networking Central.

Al contrario della maggior parte delle implementazioni di rete GenAI che si limitano semplicemente a inviare chiamate API a modelli LLM pubblici, sottolinea l’azienda, il nuovo set autonomo di modelli LLM di HPE Aruba Networking Central è stato progettato con una preelaborazione e dei guardrail innovativi per migliorare l’esperienza dell’utente e l’efficienza operativa, con particolare attenzione ai tempi di risposta della ricerca, alla precisione e alla privacy dei dati. HPE Aruba Networking dispone di uno dei più completi data lake del settore, capace di raccogliere dati di rete da oltre quattro milioni di dispositivi collegati e da più di un miliardo di endpoint dei clienti e che alimenta i modelli di machine learning di HPE Aruba Networking Central per l’analisi predittiva e relativi suggerimenti. La nuova funzionalità GenAI LLM sarà incorporata nella funzione di ricerca AI di HPE Aruba Networking Central, integrando l’AI basata sull’apprendimento automatico (ML) esistente in HPE Networking Central per fornire insight, analitiche migliori e capacità più proattive.

“I clienti delle reti moderne desiderano disporre nella proprie infrastrutture critiche di insight sicuri e basati sull’AI, ed è esattamente ciò che stiamo garantendo“, ha dichiarato David Hughes, Chief Product Officer di HPE Aruba Networking. “HPE prosegue nella sua solida storia di innovazione nell’ambito dell’AI con questa mossa coraggiosa e con il nuovo approccio di HPE Aruba Networking Central, che prevede l’implementazione di molteplici modelli LLM per sfruttare le capacità di GenAI“.

HPE Aruba Networking continua il suo impegno a sfruttare l’intelligenza artificiale in modo sicuro con un approccio orientato alla sicurezza delle informazioni di identificazione personale e dei clienti (PII/CII), in quanto gli LLM sono contenuti in sandbox all’interno di HPE Aruba Networking Central, in esecuzione sulla piattaforma HPE GreenLake Cloud. HPE Aruba Networking Central garantisce, inoltre, la sicurezza dei dati dei clienti grazie a LLM proprietari e appositamente costruiti che rimuovono i dati PII/CII e migliorano l’accuratezza della ricerca, il tutto fornendo una risposta in meno di un secondo alle domande sulle operazioni di rete.

I set di training di HPE Aruba Networking Central per i modelli GenAI, parte integrante di queste nuove capacità ampliate, sono fino a dieci volte più grandi rispetto ad altre piattaforme basate su cloud e includono decine di migliaia di documenti di pubblico dominio di HPE Aruba Networking, oltre a più di tre milioni di domande che sono state raccolte dai clienti in molti anni di attività.

Sin dalla sua introduzione nel 2014, HPE Aruba Networking Central ha fornito potenti funzionalità per la configurazione, la gestione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle reti LAN cablate e wireless, WAN e IoT, integrando le funzioni in tutto il ciclo di vita delle operazioni di rete. HPE Aruba Networking Central è un’offerta SaaS commercializzata principalmente come abbonamento annuale con un modello di licenza a due livelli (Foundation e Advanced). Il nuovo motore di ricerca basato su GenAI LLM sarà disponibile nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 di HPE ed è incluso in tutti i livelli di licenza. Oltre a essere un’offerta SaaS indipendente, HPE Aruba Networking Central è anche inclusa nell’abbonamento HPE GreenLake for Networking (NaaS) ed è disponibile attraverso la piattaforma HPE GreenLake.

“Oggi i clienti sono alla ricerca di applicazioni pratiche dell’IA che possano apportare miglioramenti significativi alla loro attività”, ha dichiarato Will Townsend, VP e Principal Analyst di Moor Insights and Strategy. “Quando si tratta di una gestione efficace della rete, i dati e i modelli contano. L’Intelligenza artificiale non è una novità per le operazioni di rete e di sicurezza, ma l’IA generativa lo è grazie alla sua interfaccia in linguaggio naturale. La sfida consiste nell’allineare strettamente le query con gli algoritmi di IA per ottenere risultati di business pertinenti e significativi. Una serie di LLM costruiti appositamente e forniti in una sandbox autonoma offre il meglio sia in termini di privacy sia di prestazioni. Con l’annuncio di HPE Aruba Networking Central, HPE lancia un’interessante funzionalità di intelligenza artificiale generativa che non sacrifica le prestazioni a vantaggio di una sicurezza più rigida”.

Partner come Verizon Business utilizzano HPE Aruba Networking Central o Verizon Managed SD Branch per aiutare le aziende a migliorare le prestazioni della rete e delle applicazioni, favorendo il raggiungimento di outcome più agili e prevedibili senza gravare sulle risorse IT interne.

Per saperne di più, è possibile leggere il blog di HPE Aruba Networking “Let’s welcome GenAI’s arrival in HPE Aruba Networking Central”.