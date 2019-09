Anche per iPhone, come da tempo avviene per i Mac e gli iPad, arriva la promozione allo “status” di Pro, con il top di gamma della nuova generazione di smartphone Apple: iPhone 11.

Nell’evento speciale Apple, Tim Cook ha infatti svelato, oltre al modello "base", anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, dotati del nuovo display che a Cupertino hanno denominato Super Retina XDR e descritto come il più luminoso di sempre in un iPhone. Le dimensioni sono di 5,8” per l'11 Pro e di 6,5” per la versione Max.

Sul palco dello Steve Jobs Theater molta enfasi è stata posta, dai dirigenti Apple, sul potente chip Bionic A13 di nuova generazione. Come per le iterazioni precedenti, si tratta di un chip mobile progettato da Apple, che è stato ulteriormente ottimizzato per offrire prestazioni ancora più elevate, soprattutto in task quali il machine learning, che potenzia molte attività svolte sullo smartphone, e al contempo per risultare ancora più efficiente nel consumo energetico.

La maggior parte degli utenti troverà nel comparto fotografico le novità più entusiasmanti del nuovo iPhone 11 Pro. Questo presenta un nuovo sistema a tripla fotocamera con camere Ultra Wide, Wide e Telephoto, che offre una versatilità creativa molto più ampia e consente scatti prima impossibili da ottenere. In più, il nuovo sistema fotografico introduce miglioramenti notevoli per gli scatti presi in condizioni di scarsa illuminazione e delle opzioni per le riprese video di maggiore qualità e con opzioni più estese.

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max si presentano con un retro dal design in vetro opaco e acciaio inossidabile arrivano in quattro finiture di colore: Verde Notte, Argento, Grigio Siderale e Oro. Entrambi hanno un grado di protezione IP68 con resistenza all’acqua fino a 4 metri per un massimo di 30 minuti.

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max sono disponibili per il preordine a partire da venerdì 13 settembre dalle ore 14:00 e con disponibilità, anche nei negozi, a partire da venerdì 20 settembre. I prezzi non sono leggeri: partono da 1.189 euro per iPhone 11 Pro e da 1.289 euro per la versione Pro Max.

A un livello di prezzo più accessibile c’è il nuovo iPhone 11, il cui costo parte da 839 euro e che sarà disponibile in sei differenti colori dal giorno 20 settembre. Rispetto all’edizione Pro, come principali differenze iPhone 11 dispone di un sistema fotografico a doppia fotocamera da 12MP, invece che tripla, di un display LCD Liquid Retina HD (da 6,1”) invece che OLED Super Retina XDR, di una resistenza all’acqua inferiore e di una scocca in vetro e alluminio.

Nel catalogo Apple rimangono anche i precedenti modelli iPhone Xr e iPhone 8.