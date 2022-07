WhatsApp Business: un alleato prezioso per le Pmi anche per l’estate

La messaggistica è uno dei canali in più rapida crescita per le aziende che vogliono restare connesse con i consumatori: infatti, più di 175 milioni di utenti in tutto il mondo inviano ogni giorno un messaggio ad un account WhatsApp Business.

La tecnologia e le piattaforme come l’app WhatsApp Business possono aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a costruire solide relazioni con i propri clienti e mostrare più facilmente prodotti e servizi, incontrando i consumatori esattamente dove preferiscono.

In estate, tuttavia, in molti cambiano i loro programmi e le loro routine, oppure vanno in vacanza e si spostano lontano dai loro soliti luoghi di residenza, rendendo più difficile per le aziende raggiungerli in modo sicuro e affidabile.

Con alcuni semplici trucchi per ottenere il massimo dalle sue funzionalità, l’app WhatsApp Business mostra come le aziende di tutte le dimensioni possano rimanere in contatto anche d’estate, sia con i clienti più fedeli che con quelli nuovi.

Ecco i consigli di WhatsApp Business sull’uso della messaggistica da parte delle Pmi, anche d’estate.

Aggiornare i propri orari di lavoro nel profilo: includere informazioni importanti sulla propria attività, come indirizzo, sito web e orari di apertura. Se l’azienda modifica gli orari di apertura e chiusura in estate, il suo profilo WhatsApp Business può essere aggiornato facilmente per tenere informati i clienti.

Salutare con un messaggio di benvenuto (automatico): i messaggi di benvenuto sono personalizzabili e vengono inviati automaticamente ai clienti quando scrivono all’azienda per la prima volta o quando scrivono dopo 14 giorni di inattività della chat. È consigliabile salutare i clienti come si farebbe se varcassero la soglia del proprio negozio o della propria attività, anche se si è lontani dal proprio dispositivo.

Rispondere rapidamente alle domande frequenti: se quest’estate l’impresa ha nuovi clienti o clienti abituali che preferiscono fare domande direttamente tramite WhatsApp, questa funzione può semplificare la vita. Con le risposte rapide, è possibile creare scorciatoie da tastiera per i messaggi che l’impresa invia più frequentemente ai propri clienti, inclusi i messaggi con immagini e video.

Mettere in mostra i propri prodotti e raggiungere potenziali clienti con WhatsApp Business: la funzionalità catalogo offre ai clienti una vetrina digitale di prodotti o servizi. Inoltre, l’impresa può raggruppare articoli simili per semplificare l’esperienza di acquisto (o di ricerca) per i propri clienti.

Rimanere in contatto anche quando non si lavora: è consigliabile impostare i messaggi di assenza per rispondere automaticamente ai messaggi ricevuti al di fuori dell’orario di lavoro e informare i clienti sulla data di rientro.

Leggi tutti i nostri articoli su WhatsApp