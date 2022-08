WhatsApp Business Platform, Esendex rende disponibile un eBook gratuito

Esendex – società specializzata in soluzioni per la comunicazione mobile per le aziende – ha reso disponibile un ebook gratuito per imparare a utilizzare al meglio WhatsApp Business Platform.

L’obiettivo della guida è quello di aiutare le imprese a creare conversazioni più efficienti e coinvolgenti con i clienti nei più diversi ambiti, dal customer care al marketing, passando per le allerte e le notifiche di vario tipo.

WhatsApp Business Platform è la versione di WhatsApp per le aziende più completa e ricca di funzionalità, che consente di avvalersi dell’app di messaggistica mobile più popolare al mondo per comunicare con i clienti, ricorrendo a uno strumento con cui già sono abituati quotidianamente a interagire.

Diversamente dall’app per aziende in versione gratuita, WhatsApp Business Platform, che può essere utilizzata sia tramite la piattaforma di mobile messaging di Esendex sia tramite API, può essere gestita contemporaneamente da diversi reparti, come, ad esempio, dal marketing, dal servizio clienti e dalle vendite, e offre numerose funzionalità aggiuntive, particolarmente interessanti per le aziende strutturate e di dimensioni medio-grandi.

L’eBook realizzato da Esendex mira a fornire consigli e spunti per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di WhatsApp Business Platform e trarne il massimo vantaggio.

Più in dettaglio vengono presentate le diverse tipologie di messaggi che possono essere inviati tramite questo strumento, tra cui comunicazioni marketing, alert, chatbot e diversi esempi di chat bidirezionali.

In base a come è avvenuto l’avvio della conversazione, che può partire dal cliente o dall’azienda, vengono poi distinte nella guida due diverse situazioni e illustrate le differenti possibilità per ottenere il consenso da parte del cliente, che nel caso di WhatsApp dovrà sempre venire fornito in modo esplicito.

Nell’eBook vengono, infine, riportati diversi casi d’uso di WhatsApp Business Platform nei diversi settori (finanziario, retail, logistica, turismo e altro) e viene spiegato come sia possibile utilizzare questo strumento sia tramite piattaforma, sia integrando le API nel proprio CRM.

Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, ha commentato: “WhatsApp Business Platform è uno strumento molto potente e utile per interagire con i clienti e offre svariate opportunità di applicazione nei più diversi settori.

Con questo eBook intendiamo fornire una guida a chi desidera sfruttare i benefici del Conversational Messaging per assicurare i più elevati livelli di Customer Experience, oramai considerata sempre più strategica e differenziante”.

L’eBook su WhatsApp Business Platform è scaricabile gratuitamente dal sito di Esendex.

