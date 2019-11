WhatsApp è la più popolare app di messaggistica a livello mondiale, eppure, forse non tutti sanno che essa può rappresentare anche uno strumento utile per le aziende, tramite la soluzione WhatsApp Business.

WhatsApp Business è infatti un’app pensata per le aziende, e in modo specifico per le piccole imprese.

L’edizione Business consente alle piccole attività di comunicare in modo semplice ed efficace con i propri clienti, di creare risposte rapide per le domande più frequenti, di organizzare i contatti mediante etichette e di far conoscere il profilo della propria azienda.

I cataloghi sono uno strumento utile per entrambi: le aziende hanno la possibilità di mostrare i propri prodotti e i clienti potenzialmente interessati hanno l’occasione di cercare articoli o servizi da acquistare in modo più semplice e veloce, sfogliando l’intero catalogo direttamente all’interno di WhatsApp.

Oltre all’efficacia immediata, questa nuova funzione può anche contribuire a conferire un tono ancor più professionale e curato al profilo WhatsApp delle piccole aziende.

Per i clienti c’è la comodità di poter trovare le informazioni di cui hanno bisogno direttamente nell’app, senza dover visitare il sito web o inviare messaggi per chiedere foto e chiarimenti.

Per ciascun articolo del catalogo, l'azienda ha la possibilità di aggiungere varie informazioni, tra cui prezzo, descrizione e codice prodotto.

Inoltre, le foto e le informazioni dei prodotti vengono memorizzate su WhatsApp, per evitare di occupare spazio di storage sui telefoni aziendali e su quelli dei clienti.

Il catalogo di prodotti e servizi è anche facile da creare in WhatsApp Business e la vetrina per i propri clienti richiede pochi passaggi per essere pronta ad andare online.

La funzione catalogo è da subito disponibile per le aziende che usano l’applicazione WhatsApp Business su smartphone Android e iOS in Brasile, Germania, India, Indonesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti: presto sarà rilasciata anche nel resto del mondo.