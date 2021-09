Webinar: utilizzo della realtà aumentata nell’industria, oltre l’assistenza remota

I casi di utilizzo efficace ed efficiente delle tecnologie di realtà aumentata nelle diverse operation industriali già oggi vanno ben oltre le consolidate soluzioni di assistenza remota.

In un webinar in programma il 21 settembre alle ore 11.00 gli esperti di BARS, illustrando casi di utilizzo avanzati derivati dai tanti progetti in esercizio presso rilevanti aziende in Italia, mostreranno come le soluzioni di realtà aumentata stanno letteralmente contribuendo a riscrivere le best business practice a supporto dei processi di logistica di magazzino, di esecuzione della produzione, di ispezione e controllo qualità, di manutenzione e service e tanto altro ancora.

Nel webinar si vedranno in azione le soluzioni di realtà aumentata disegnate da BARS sulle piattaforme software di TeamViewer: soluzioni e tecnologie innovative ideate e progettate specificatamente per le industrie ma incentrate sull’uomo.

Il webinar è organizzato da Tecniche Nuove con BARS e TeamViewer assieme ai propri partner Alleantia e Melchioni.

Iscriviti al webinar