Webinar: impatto della metodologia Job To Be Done nei contact center

Un webinar con Andrej Carli ed Emanuele Falcioni di Talkdesk che ci fa capire quanto e come l’intelligenza artificiale, in cloud, può fare bene alla customer experience e ai brand.

La customer experience domina i trend di tutte le nuove iniziative di business e anche di un nuovo vivere sociale: l‘esperienza dei clienti, dei lavoratori, dei cittadini, basata sull’identità (di brand, di azienda, di comunità), acquisirà un’influenza ancora maggiore nei processi decisionali delle aziende.

Rimanendo ai brand, quelli che saranno in grado di capire in tempo reale cosa pensano i clienti captando i segnali e il comportamento in ogni punto di contatto e interazione saranno vincenti.

In questo l’esperienza di McDonald’s con l’applicazione della metodologia Job To Be Done insegna.

Il dato di fatto è che la voce del cliente svolge un ruolo primario nei programmi di azione orientati a capire esperienza del cliente perché innesca possibilità di avere una comunicazione bidirezionale.

Ma la capacità di ascolto della voce non basta: le esperienze personalizzate, che oggi sono al centro della customer experience, sono determinate da tecnologie come l’intelligenza artificiale.

È con l’intelligenza artificiale che le esperienze possono essere realizzate per ogni individuo sulla base di diverse componenti esperienziali e confezionate in tempo reale.

In questo modo la voce del cliente guida la roadmap del prodotto permettendo alle aziende di uscire da uno scenario di competizione in cui ci si basa solamente sul prezzo. Di fronte alle esigenze dei clienti, i brand vincenti sono quelli che danno la priorità all’empatia valoriale.

Per far questo i brand devono investire nell‘analisi e nell’ottimizzazione dell’esperienza digitale e sfruttare l’intelligenza artificiale.

Ecco perché i rapporti fra brand e tecnologie, business ed experience, voce e intelligenza artificiale sono binomi da descrivere e sviluppare.

Lo facciamo in questo webinar con Andrej Carli, Country Leader e Account Executive Italia di Talkdesk ed Emanuele Falcioni, Enterprise Account Executive Italia di Talkdesk.