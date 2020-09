Da Vodafone e Disney uno smartwatch top per bambini

Vodafone e Disney hanno svelato una collaborazione per realizzare uno smartwatch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale.

L’orologio vanterà un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e di un software pensato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney.

Dotato di connettività mobile d’eccellenza e con alcuni dei personaggi Disney più famosi di sempre, questo prodotto offrirà ai bambini uno smartwatch di livello superiore.

Il lancio del prodotto è previsto nei più importanti mercati europei prima di Natale, quando saranno rilasciate informazioni più specifiche sul dispositivo. Durante questa collaborazione, le due società lavoreranno congiuntamente per realizzare un’esperienza in continua evoluzione che prevede anche l’introduzione di nuovi personaggi Disney, oltre che contenuti interattivi e nuove funzionalità.

Vodafone sta ponendo una grande attenzione al design industriale dei suoi sempre più numerosi dispositivi smart tech. Per questa ragione il progetto che porterà alla realizzazione dello smartwatch per bambini sarà sviluppato in collaborazione con il designer di fama mondiale Yves Behar e con il suo team della fuseproject.

Fuseproject darà un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech, rafforzando la sua crescente reputazione per l’attenzione rivolta alla customer experience nell’ambito della tecnologia smart che Vodafone sta progressivamente realizzando.

Lo smartwatch per bambini creato in collaborazione con Disney entrerà nel mercato all’interno della gamma ‘Designed and Connected by Vodafone’. Sarà il primo dei nuovi dispositivi smart della gamma lanciata in luglio con lo smart tracker GPS ‘Curve’. Ciò, che costituisce una dichiarazione d’intenti significativa, prova l’impegno di Vodafone nella progettazione end-to-end di prodotti e nell’utilizzo di competenze in-house. Ogni prodotto sviluppato si avvarrà del team di design di Vodafone così come dei customer experience lab e del team di ricerca e sviluppo.

La collaborazione con la Disney e lo sviluppo di una gamma Smart Tech rafforza la strategia di Vodafone, in un momento in cui si prevedono entro il 2026 64 miliardi di dispositivi smart a livello globale, secondo un articolo di Business Insider

Il prodotto sarà lanciato inizialmente nei principali mercati europei e venduto sia online che nei negozi. Saranno rilasciate maggiori informazioni e aggiornamenti per i clienti sui canali social media di Vodafone prima del lancio previsto per Natale.