Vodafone Curve, smart tracker per trovare e trovarsi

Vodafone Italia lancia Curve, smart tracker GPS della nuova gamma di prodotti Smart Tech che consente di restare in contatto con persone e oggetti di valore, inviando avvisi e aggiornamenti direttamente allo smartphone connesso alla GigaNetwork di Vodafone.

Vodafone Curve è è disponibile in due colori, tortora e antracite (Dove e Slate) caratterizzato da design, leggerezza, durata della batteria fino a sette giorni, pulsante “Sono qui” di localizzazione rapida, zone virtuali personalizzabili impostabili e accessorio portachiavi.

Gli utenti possono configurarlo utilizzarlo dalla Vodafone Smart App. Il dispositivo si connette alla Vodafone Smart SIM, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il dispositivo viene utilizzato a distanza.

Perchè uno smart tracker Si calcola che una persona perda mediamente quattro oggetti al mese, soprattutto chiavi,(dati MyNameTags del 2016). Si prevedono nel mondo 41 miliardi di dispositivi smart entro il 2027 e una crescita del settore IoT annua che vale migliaia di miliardi di euro (dati Business Insider Intelligence: The Internet of Things 2020). La gamma Designed & Connected by Vodafone è stata sviluppata a seguito di una ricerca congiunta di Vodafone Bryter, Zappi, Epic Conjoint e Decidedly su oltre 3000 utenti di Regno Unito, in Germania, Spagna, Italia.

Per avere una connessione più affidabile Vodafone Curve utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento (GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth).

Le quattro modalità di tracking consentono di migliorare la velocità degli aggiornamenti della posizione e prolungare la durata della batteria: modalità risparmio energetico, quotidiano, performance e tracciamento in tempo reale.

La durata della batteria è fino a sette giorni e dipende dalla modalità di tracking impostata.

È possibile creare aree mappate ed essere avvisati quando il dispositivo entra nelle aree scelte o esce da esse, a seconda della modalità di tracciamento impostata.

Curve può resistere agli elementi e all’acqua con certificazione IP67.

Vodafone Curve viene lanciato in Italia, acquistabile sull’e-shop Vodafone e a giorni nei negozi Vodafone, Spagna e Regno Unito, mentre sarà disponibile alla fine dell’estate in Germania, quindi in altri mercati.

Costi. Il dispositivo ha un prezzo di 59 euro a cui vanno aggiunti 3 euro al mese per il servizio della Vodafone Smart SIM. Al lancio sarà possibile attivare Curve con 3 mesi di servizio inclusi.