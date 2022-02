Vodafone Business supporta l’agricoltura sostenibile con MyFarmWeb

Vodafone Business sta sperimentando un nuovo servizio – MyFarmWeb – che potrebbe accelerare la digitalizzazione dell’agricoltura in tutta Europa fornendo agli agricoltori un’app mobile di facile utilizzo collegata ai sensori IoT agricoli.

Cinque aziende agricole pilota europee in Germania, Irlanda, Italia e Spagna stanno sperimentando la piattaforma, che è già utilizzata da 7.200 agricoltori negli Stati Uniti, in Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda.

La piattaforma cloud-based MyFarmWeb consente agli agricoltori di archiviare, visualizzare e visualizzare le informazioni raccolte tramite sensori agricoli Internet of Things e altre fonti di dati sul campo. La piattaforma raccoglie dati agricoli per supportare il processo decisionale per una migliore salute del suolo e delle colture, un uso efficace dell’acqua e l’applicazione di fertilizzanti e pesticidi di precisione. Ciò contribuisce a migliorare la produttività agricola e ottimizza le pratiche agricole e, di conseguenza, può ridurre i gas a effetto serra.

Le cinque aziende agricole pilota in Europa forniranno alla piattaforma preziosi punti dati specifici per regione per calibrare i dati all’interno di MyFarmWeb alle pratiche agricole locali e alle normative regionali. Le cinque aziende selezionate sono: Dairygold in Irlanda, Llusar e Grima entrambe con sede in Spagna, Laporta in Italia e Agrar-Betriebsgemeinschaft Leine-Solling GbR in Germania.

Vinod Kumar, CEO di Vodafone Business, ha dichiarato: «MyFarmWeb è un ottimo esempio di come le tecnologie digitali e l’accesso ai dati che forniscono possano aiutare le aziende a diventare più efficienti e più ecologiche. Insieme, possiamo accelerare gli sforzi dell’Unione europea per rendere il settore agricolo più resiliente e inclusivo attraverso l’uso di strumenti digitali, garantendo al contempo che la sostenibilità non vada a scapito della redditività».

Le tecnologie digitali stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nell’aiutare gli agricoltori a diventare più sostenibili. Con il lancio di MyFarmWeb Vodafone si dedica a portare nuove tecnologie agli agricoltori e a collaborare con la comunità agricola per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella strategia Farm to Fork dell’UE, che fa parte del Green Deal.

Come parte dei suoi sforzi per incoraggiare pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili, Vodafone Business sta lavorando con partner lungo tutta la catena del valore, tra cui produttori di apparecchiature, fornitori e istituti di ricerca per introdurre nuove applicazioni e tecnologie.

