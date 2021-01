Vmware, inizia la selezione per il nuovo Ceo

VMware non ha perso tempo, e ha prontamente annunciato che il suo Consiglio di amministrazione ha avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato (CEO) a seguito della decisione di Pat Gelsinger di dimettersi dalla posizione, a partire dal 12 febbraio 2021, per guidare Intel come nuovo CEO.

Gelsinger in precedenza ha trascorso 30 anni in Intel ricoprendo vari ruoli di leadership, tra cui Chief Technology Officer. Zane Rowe, chief financial officer di VMware, è stato nominato CEO ad interim. Gelsinger continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione di VMware.

Il Consiglio di amministrazione di VMware sta avviando un processo di ricerca esecutiva globale per nominare un CEO permanente, guidato da Paul Sagan, Lead Independent VMware Board Member e Presidente del Compensation and Corporate Governance Committee.

Sagan ha dichiarato che l’attività di VMware è in buone mani con un team di gestione comprovato ed esperto e le priorità strategiche dell’azienda sono allineate a ciò che i clienti aziendali richiedono in questi tempi senza precedenti.

Zane C. Rowe, nuovo Ceo ad interim, è vicepresidente esecutivo e Cfo di VMware ed è responsabile delle funzioni finanziarie e contabili complessive dell’azienda. Rowe guida il team di strategia e sviluppo aziendale nella pianificazione a lungo termine di attività, fusioni e acquisizioni e investimenti strategici VMware.

Ha anche la responsabilità dell’organizzazione Information Technology e di Enterprise Data & Analytics. Prima di entrare in azienda, Rowe ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo e chief financial officer di EMC.

Rowe ha trascorso oltre 20 anni in ruoli esecutivi in ​​una varietà di multinazionali che coprono diversi settori. Prima del suo ruolo in EMC, Rowe ha guidato le vendite in Nord America per Apple Inc., dove era responsabile per il canale consumer, nonché per i segmenti Enterprise e Education. Rowe ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel settore delle compagnie aeree, inizialmente presso Continental Airlines dove è diventato vicepresidente esecutivo e chief financial officer, poi come vicepresidente esecutivo e chief financial officer di United Continental Holdings, Inc.