Il Virtual Private Cloud di Aruba come pilastro della crescita e sostenibilità di Alce Nero

In un periodo di forte trasformazione digitale e crescente enfasi sulla sostenibilità ambientale, le aziende ricercano soluzioni che ottimizzino l’efficienza operativa preservando al contempo l’ambiente. Alce Nero, leader italiano nel settore biologico dal 1978, rappresenta un caso studio illuminante sull’efficacia delle tecnologie cloud avanzate. Questo articolo dettaglia l’integrazione di un Virtual Private Cloud (VPC) fornito da Aruba , evidenziando come questa tecnologia abbia potenziato la sostenibilità operativa e le performance aziendali di Alce Nero.

Alce Nero: tradizione di sostenibilità e innovazione continua

Fondato nel 1978, Alce Nero associa oltre 1.000 agricoltori italiani a più di 10.000 piccole realtà agricole in America Latina. L’azienda promuove una produzione responsabile e di alta qualità che rispetta profondamente l’ambiente e gli equilibri naturali. L’offerta di Alce Nero comprende un assortimento di oltre 300 prodotti, con specialità che spaziano dalla prima infanzia ai prodotti freschi e surgelati, consolidando un impegno verso una catena di fornitura etica e sostenibile.

Modernizzazione e espansione logistica

Nel corso del 2022, Alce Nero ha inaugurato un nuovo magazzino a Castel San Pietro, un’infrastruttura di 25.000 mq che ha significato un importante passo avanti nella modernizzazione logistica. Questo spazio non solo ha migliorato l’efficienza nella gestione delle scorte e degli ordini, ma ha anche stimolato una revisione complessiva dell’infrastruttura IT di Alce Nero, preparando il terreno per un’importante innovazione digitale, le cui fondamenta poggiano sul Virtual Private Cloud di Aruba

La scelta del Virtual Private Cloud di Aruba : quando il coraggio si sposa con l’efficienza

Il Virtual Private Cloud di Aruba Il Virtual Private Cloud (VPC) di Aruba è una soluzione cloud che offre agli utenti un ambiente di rete privato e isolato all’interno di una infrastruttura cloud pubblica. Questo sistema consente alle aziende di gestire e mantenere le loro risorse IT in modo sicuro e scalabile, garantendo allo stesso tempo l’alta disponibilità e l’elasticità tipiche del cloud computing. Attraverso il VPC di Aruba, le organizzazioni possono beneficiare di una configurazione personalizzabile che si adatta specificamente alle loro esigenze di sicurezza, conformità e performance, con la tranquillità di operare in un ambiente controllato e protetto. Questo tipo di ambiente è ideale per aziende che necessitano di un bilanciamento tra il controllo esclusivo di un’infrastruttura privata e la flessibilità e l’efficienza economica del cloud pubblico.

Alce Nero ha compiuto una scelta coraggiosa e visionaria nel migrare la gestione del suo magazzino a un Virtual Private Cloud (VPC) fornito da Aruba , evidenziando il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Questa decisione non solo allinea l’azienda con la sua filosofia di rispetto ambientale, grazie alle infrastrutture green by design di Aruba, ma offre anche significativi vantaggi operativi e economici.

Continuità Operativa e Minore Latenza: La soluzione adottata permette una latenza inferiore ai 10 millisecondi, essenziale per le operazioni in magazzino che utilizzano tecnologie wireless e IoT. Questo ha permesso di mantenere una continuità operativa senza interruzioni durante la migrazione, senza necessità di spegnimenti o pause prolungate.

Sicurezza Rafforzata e Backup Affidabile: Il passaggio al cloud ha incluso l’integrazione di sistemi di cybersecurity avanzati, con strumenti AI capaci di isolare autonomamente gli endpoint in caso di minaccia. Inoltre, è stato possibile implementare un sistema di backup più robusto, con ulteriori livelli di protezione tramite storage immutabile.

Scalabilità e Flessibilità: La gestione del magazzino nel cloud consente ad Alce Nero di espandere facilmente le sue operazioni logistiche senza la preoccupazione di appesantire un ambiente on-premise. Questa scalabilità supporta l’azienda nel suo continuo crescere e nell’espansione della rete logistica.

Costi Prevedibili e Gestione Economica Ottimizzata: Con il modello Virtual Private Cloud di Aruba , Alce Nero beneficia di una struttura di costi più prevedibile, evitando spese impreviste legate a parametri difficilmente misurabili come l’uso della banda o le transazioni.

Impatto Ambientale Ridotto: La scelta di un provider che adotta un approccio green by design rispecchia e supporta l’impegno di Alce Nero per una strategia climate positive, rafforzando la sua immagine di azienda responsabile e attenta all’ambiente.

Vantaggi concreti del Virtual Private Cloud

Il VPC di Aruba assicura una continuità operativa essenziale per le attività quotidiane di Alce Nero. Il sistema di disaster recovery e backup migliorato garantisce la resilienza e la sicurezza dei dati, componenti fondamentali per un’azienda che gestisce una vasta rete di produzione e distribuzione.

L’adozione del VPC ha portato significativi vantaggi economici. Le risorse IT, facilmente scalabili, eliminano costi inaspettati, permettendo una gestione finanziaria più accurata e prevedibile, cruciale in un periodo di rapida espansione aziendale.

Il passaggio al VPC ha rafforzato la cybersecurity di Alce Nero. Le sonde di sicurezza e gli strumenti basati su AI, adattati per operare nel cloud, offrono un livello di protezione superiore, garantendo la sicurezza dei dati sia in ambiente fisico che cloud.

Impatto e futuro delle soluzioni cloud in Alce Nero

La collaborazione con Aruba ha consolidato l’impegno di Alce Nero verso una gestione aziendale sostenibile e climate-positive. Le infrastrutture data center green by design di Aruba si allineano perfettamente con la filosofia aziendale di Alce Nero, supportando la riduzione dell’impatto ambientale

Guardando al futuro, il VPC permetterà ad Alce Nero di integrare nuovi siti logistici e di espandere le operazioni a livello globale, offrendo quella flessibilità essenziale per supportare l’evoluzione dell’azienda.

L’adozione del Virtual Private Cloud di Aruba ha marcato una tappa decisiva nella trasformazione digitale di Alce Nero, dimostrando come le soluzioni cloud possano essere integrate con successo in un contesto di sostenibilità e efficienza operativa. Questo caso studio evidenzia l’importanza di selezionare partner tecnologici che condividano e supportino gli obiettivi aziendali a lungo termine.