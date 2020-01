Visual Trends 2020: come la tecnologia influisce su arte e design

Depositphotos ha pubblicato le previsioni sulle tendenze visive per il 2020, il rapporto Visual Trends creato in collaborazione con varie agenzie creative internazionali, tra cui B-Reel, MediaMonks, PIXIT, BBDO Warsaw, Perq Studio, MADCATS, Aimbulance e Super an der Spree.

Il progetto “Visual Trends 2020: Think Ahead” esamina le tendenze della comunicazione visiva per definire come la fotografia, la grafica e il web design rispecchino i movimenti artistici, sociali e tecnologici in tutto il mondo.

Lo studio di quest’anno rivela una svolta sorprendente per quanto riguarda l’influenza della tecnologia sull’arte e sul design.

Le tendenze chiave per il 2020 si aprono con un invito ai fotografi che alimentano i photo stock a scegliere soggetti con contesti riguardanti le tecnologie emergenti, in particolare a raffigurare l’influenza dell’intelligenza artificiale, a realizzare elementi visivi incentrati sui dettagli anziché sul quadro generale, a soddisfare la domanda, altissima, di contenuti verticali.

Altri visual trend per il 2020 saranno l’aumento di disegni astratti e correlate animazioni, nuove interpretazioni di Bauhaus e un rapido ritorno al Brutalismo, ossia la rappresentazione di quella corrente architettonica vista come il superamento del movimento moderno.

Come ha osservato Vadim Nekhai, il ceo di Depositphotos, si tratta di fornire “alle persone che lavorano nel settore creativo uno strumento di riferimento e motivare coloro che vogliono provare qualcosa di nuovo. Le implicazioni del progetto Visual Trends 2020 si estendono oltre il settore in cui lavoriamo. È una fonte di ispirazione non solo per i creativi, ma per chiunque lavori in un campo che valorizza il potere degli oggetti visivi e li utilizza quotidianamente come strumento di comunicazione“.