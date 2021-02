Visa sempre più fintech con Cloud Connect

Visa e TransferWise hanno avviato una collaborazione globale e il lancio di Visa Cloud Connect, nuovo modo per le fintech e i partner di collegarsi in modo sicuro attraverso il cloud a VisaNet, la rete globale di pagamento di Visa.

Visa Cloud Connect è alla base del nuovo accordo tra Visa e TransferWise, che permetterà l’espansione delle carte di debito multivaluta di TransferWise nei mercati dell’Europa, Asia Pacifica, Medio Oriente, Regno Unito e Stati Uniti.

Visa Cloud Connect è attualmente in fase pilota con TransferWise, ed è prevista la disponibilità globale per altri clienti a partire da agosto 2021.

Il conto multivaluta di TransferWise permette ai consumatori e alle aziende di detenere e convertire 55 valute al tasso di cambio reale.

La carta di debito multivaluta consente ai clienti di spendere e prelevare direttamente da qualsiasi conto in una qualsiasi delle valute disponibili.

In precedenza, l’espansione di un servizio di questo tipo in nuovi mercati avrebbe richiesto un investimento significativo in data center locali, infrastrutture di telecomunicazione e hardware specifico per pagamenti.

Con Visa Cloud Connect, TransferWise può stabilire rapidamente una connessione sicura a VisaNet attraverso il suo provider cloud, eliminando la necessità di una connettività locale costosa e accelerando il programma di lancio di TransferWise.

Infrastruttura Visa e cloud

Attualmente i programmi di carte globali che si espandono in più Paesi richiedono investimenti in data center locali che utilizzano hardware e infrastrutture di telecomunicazione specifici, nonché il coordinamento con partner locali per aderire agli standard regionali.

Ciò può rallentare i nuovi lanci e ritardare l’adozione da parte del cliente. La nuova piattaforma Visa Cloud Connect fornisce una connessione sicura, basata su cloud, a VisaNet, e include una certificazione unificata e un’area test, i servizi di sicurezza Visa come la crittografia delle transazioni e la gestione delle chiavi PIN, oltre che un regolamento semplificato nei mercati locali.

Tale combinazione di tecnologia e servizi semplifica la connettività globale e i test, riduce i costi IT attraverso l’integrazione cloud e accelera il time to market per il lancio di programmi in nuove aree geografiche. Ciò è vantaggioso per i nuovi tipi di clienti come TransferWise, che operano su sistemi basati sul cloud.

TransferWise, attiva sul mercato da 4 anni, con 10 milioni di clienti e 6 miliardi di dollari in transazioni transfrontaliere ogni mese, è la prima azienda ad unirsi globalmente alla rete Visa tramite un’unica integrazione. Questo accelererà notevolmente i piani di TransferWise di distribuire ai clienti le carte di debito che introducono il proprio conto multi-valuta in una serie di nuovi mercati.

Dal lancio del conto multivaluta TransferWise nel 2018, la società ha emesso più di 1 milione di carte di debito.