Vertiv migliora ulteriormente il suo programma di canale

Vertiv ha presentato importanti miglioramenti al Vertiv Partner Program (VPP) e al Vertiv Incentive Program (VIP), che mirano a valorizzare la propria rete di distributori e reseller qualificati. Entrambi, VPP e VIP, sono aperti ai partner di alcuni selezionati paesi in Europa e Medio Oriente, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Italia.

Le novità sono essenzialmente legate al portale dedicato ai partner, che è stato completamente rinnovato e potenziato, raggruppando tutte le risorse di cui i partner oggi hanno bisogno per interagire con il team di Vertiv e per accumulare e ottenere sconti vantaggiosi. Distributori e reseller di Vertiv potranno beneficiare di un design intuitivo e facile da utilizzare e di una dashboard personalizzata nella quale potranno controllare i punti bonus acquisiti, esaminando al tempo stesso gli incentivi offerti e ottenendo premi esclusivi.

Vertiv presenta anche un ampliamento del programma VIP, con la creazione di uno store virtuale all’interno del quale i reseller possono riscattare i punti bonus accumulati scegliendo tra una vasta gamma di voucher, spendibili sia nei negozi fisici che in quelli online.

Vertiv si impegna inoltre a premiare i reseller come mai prima d’ora, introducendo cinque diversi incentivi – Start Bonus, Everyday Sales, Cross Sell, Frequency e Spotlight – che prevedono un incremento del numero di punti assegnati su base mensile.

“La rete di partner, distributori e reseller è di primaria importanza per il nostro business” dichiara Enrico Sitta, Emea Channel Sales Director di Vertiv, “poiché garantisce i servizi, le soluzioni e le competenze di cui hanno bisogno i nostri clienti. Ci impegniamo costantemente a garantire che il nostro partner program rimanga ai vertici del settore, continuando a stimolare e premiare i nostri partner più qualificati per l’ottimo contributo che forniscono.”

Questi aggiornamenti si inseriscono in un periodo estremamente positivo per il team di Vertiv, che quest’anno ha già ricevuto molteplici awards in tutta EMEA. Di seguito si indicano alcuni dei principali awards ottenuti nell’ultimo anno nel Regno Unito e in Italia:

Technology Vendor of the Year all’IT Europa Awards 2022 in UK

Computing Vendor the of Year al Technology Reseller Awards 2022 in UK

Miglior Vendor di soluzioni per il Data Center all’Italian Channel Awards 2021 in Italia

Per ulteriori Informazioni su Vertiv e sul portfolio di prodotti per il canale IT, consultare Vertiv.com.