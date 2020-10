Verizon Business collabora con Nokia e lancia private 5G

Verizon ha annunciato una collaborazione con Nokia finalizzata ad offrire alle aziende la funzionalità private 5G in Europa e Asia-Pacifico.

La soluzione Private 5G, realizzata da Verizon in collaborazione con Nokia, consentirà alle aziende di implementare una funzionalità di rete 5G privata dedicata di livello enterprise, direttamente all’interno delle loro sedi. Oltre alla latenza estremamente bassa e alla maggiore velocità, uno dei vantaggi chiave di una rete 5G privata è la capacità per le aziende, in particolare quelle con strutture di produttive, di distribuzione e logistica, di utilizzare una rete mobile personalizzata interna all’organizzazione, eliminando la necessità di trasmettere dati attraverso reti pubbliche.

Una rete 5G privata è autonoma e i suoi componenti sono localizzati tutti in una singola struttura, composta da microtower e piccole celle, che si connette alla rete locale (LAN) di un’organizzazione e alle applicazioni aziendali. Private 5G utilizzerà il Digital Automation Cloud di Nokia, una soluzione di rete wireless privata con abilitatori di automazione, che consentirà il rilascio delle applicazioni attraverso un’interfaccia web-based.

Verizon sta guidando gli sforzi globali in materia di 5G. Oltre al suo 5G Lab e allo studio di produzione a Londra, la compagnia ha recentemente annunciatou n servizio di roaming 5G in Corea del Sud ed è un membro fondatore del 5G Future Forum, un gruppo di leader globali in ambito 5G che sta accelerando la realizzazione di soluzioni abilitate per questo standard tecnologico e soluzioni interoperative abilitate per il MEC. Inoltre il lancio di private 5G consentirà a Verizon Media di fornire, su larga scala e in tempo reale per il pubblico dei propri clienti, le sue tecnologie di nuova generazione per la creazione, la produzione e la distribuzione di contenuti.

L’annuncio di oggi segue quelli recenti di partnership in ambito MEC con Microsoft, Cisco, IBM e AWS. Ad agosto, Verizon ha annunciato di aver completato con successo la sperimentazione sulle nuove soluzioni in-building 5G mmWave insieme a Corning e Samsung.