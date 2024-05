Vodafone e Nokia completano con successo la sperimentazione Open RAN in Italia

Nokia e Vodafone hanno annunciato il completamento di una prova riuscita della tecnologia Open RAN sulla rete 5G standalone live di Vodafone Italia.

Questo importante traguardo sottolinea i progressi nella tecnologia 5G e gli sforzi collaborativi tra le principali aziende di telecomunicazioni per migliorare le capacità e la flessibilità delle reti mobili.

I dettagli del test di Vodafone e Nokia

La prova ha coinvolto diverse tecnologie all’avanguardia per garantirne il successo:

Radios Massive MIMO di Nokia : Queste radio sono fondamentali per aumentare la capacità e l’efficienza della rete.

: Queste radio sono fondamentali per aumentare la capacità e l’efficienza della rete. Software di Baseband : Eseguito sui server Dell PowerEdge XR8000, questo software è cruciale per gestire l’elaborazione del segnale di baseband.

: Eseguito sui server Dell PowerEdge XR8000, questo software è cruciale per gestire l’elaborazione del segnale di baseband. Red Hat OpenShift : Una piattaforma applicativa ibrida cloud di primo piano alimentata da Kubernetes, che permette una gestione della rete più flessibile e scalabile.

: Una piattaforma applicativa ibrida di primo piano alimentata da Kubernetes, che permette una gestione della rete più flessibile e scalabile. Sistema di Gestione delle Reti MantaRay di Nokia: Utilizzato per migliorare il monitoraggio e la gestione della rete, fornendo una visione consolidata delle operazioni di rete.

Il dispiegamento ha dimostrato la maturità dell’approccio anyRAN di Nokia, che mira a fornire agli operatori mobili e alle imprese una maggiore flessibilità nella costruzione e gestione delle reti.

Miglioramenti tecnici e integrazioni

Cos’è’ Open RAN Open RAN (Open Radio Access Network) è un concetto innovativo nel settore delle telecomunicazioni che si concentra sulla creazione di reti mobili più aperte e interoperabili. Questa tecnologia consente agli operatori di telecomunicazione di utilizzare componenti hardware e software di diversi fornitori in una stessa rete RAN (Radio Access Network), rompendo il modello tradizionale di dipendenza da un unico fornitore. Open RAN mira a ridurre i costi di rete, migliorare la flessibilità e accelerare l’innovazione attraverso l’uso di interfacce standardizzate e l’integrazione di principi di cloud computing e intelligenza artificiale per ottimizzare e gestire le reti. Questo approccio aperto e disaggregato è particolarmente vantaggioso per migliorare la capacità, l’efficienza energetica e le prestazioni complessive della rete, promuovendo al contempo una maggiore diversità e competizione tra i fornitori di tecnologia.

Caratteristiche del Fronthaul Aperto : Nokia sta potenziando il suo software RAN per garantire la coerenza delle prestazioni in tutto il suo portafoglio di soluzioni di rete.

: Nokia sta potenziando il suo software RAN per garantire la coerenza delle prestazioni in tutto il suo portafoglio di soluzioni di rete. Integrazione con i Fornitori di O-RU: Nokia ha integrato la sua soluzione con cinque fornitori di unità radio aperte, sottolineando l’apertura e le prestazioni del suo AirScale O-RAN DU/CU.

L’integrazione con Red Hat OpenShift permette agli operatori di scalare efficientemente la loro rete 5G e introdurre nuovi servizi rapidamente, evidenziando la flessibilità, l’efficienza e la scalabilità della soluzione.

L’impegno di Vodafone verso Open RAN

Vodafone ha fissato l’obiettivo ambizioso di implementare la tecnologia Open RAN nel 30% delle sue antenne entro il 2030 in Europa. L’azienda sta attivamente implementando questa tecnologia, con 2.500 siti Open RAN già operativi nel Regno Unito—segando il primo dispiegamento su larga scala in Europa—e ulteriori dispiegamenti in Romania.

Impatto sull’industria e prospettive future

Maggiore Diversità dei Fornitori : La strategia di Vodafone include il sostegno a un ecosistema diversificato di partner e soluzioni, che migliora la scelta e stimola l’innovazione nelle tecnologie di rete.

: La strategia di Vodafone include il sostegno a un ecosistema diversificato di partner e soluzioni, che migliora la scelta e stimola l’innovazione nelle tecnologie di rete. Miglioramento delle Prestazioni della Rete: L’adozione di Open RAN dovrebbe portare a una maggiore efficienza energetica, una maggiore capacità di rete e un miglioramento delle prestazioni per i clienti.

Prospettive di leadership

Santiago Tenorio, Direttore dell’Architettura di Rete di Vodafone, ha sottolineato l’impegno di Vodafone a supportare lo sviluppo e l’adozione di Open RAN a livello globale, promuovendo un ecosistema diversificato di partner e soluzioni.