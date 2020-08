Verizon e Microsoft visione comune sul mercato IoT

Verizon ha annunciato una collaborazione con Microsoft, per rendere semplici e rapide la creazione e la distribuzione di soluzioni IoT end-to-end complete

Nello specifico Verizon Business ha reso noti i piani per semplificare e accelerare la creazione di soluzioni IoT end-to-end rendendo disponibili per i clienti tutti i componenti critici nella catena del valore IoT, come dispositivi connessi, rete / funzionalità, cloud hosting e intelligenza artificiale.

La rete 5G / LTE di Verizon, la piattaforma IoT ThingSpace – incluse la connessione sicura alla rete 5G / LTE e le funzionalità complete di gestione e diagnostica – e i dispositivi Critical Asset Sensor (CAS) sono stati integrati con Microsoft Azure per permettere agli IoT builder di creare nuove applicazioni IoT in modo rapido ed efficiente.

Microsoft Azure IoT Central offre analisi basate su cloud a livello di applicazione, nonché modelli predefiniti per molti casi d’uso di differenti settori industriali. Integrando la piattaforma ThingSpace di Verizon e l’infrastruttura di Azure, i system builder IoT, i system integrator e i service provider sono in grado di sviluppare, distribuire e rendere operative rapidamente soluzioni IoT complete.

Una delle prime grandi aziende “builder”, Cognizant, è stata fra le prime ad adottare la piattaforma integrata, utilizzandola per sviluppare un’applicazione IoT per la gestione e l’uso efficienti delle celle frigorifere, in grado di supportare le operazioni vitali per i beni deperibili, inclusi lo stoccaggio e la spedizione di prodotti alimentari e farmaceutici.

Ad esempio, l’applicazione monitora i farmaci soggetti a prescrizione durante l’immagazzinamento per assicurarsi che siano in condizioni ottimali, salvaguardando la qualità dei prodotti farmaceutici distribuiti ai clienti e riducendo la quantità delle scorte scadute. La soluzione di Cognizant offre ai rivenditori farmaceutici una maggiore visibilità delle scorte lungo tutto la catena di distribuzione.